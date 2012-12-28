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587
44 минуты назад
3

«Собаки умирали в ужасных мучениях»

Владельцы трёх собак в Липецкой области говорят, что их животные умерли после прививки «Мультикан-8».

После публикации GOROD48 о  вакцине «Мультикан-8» в редакцию позвонила липчанка Елена и рассказала, что две её собаки четырёх и пятнадцати лет погибли после прививки этим препаратом, причём женщина уверена, что речь идёт о вакцине из серии № 20.

Двум йоркширским терьерам прививки сделали 13 августа. 16 августа плохо стало одной собаке, 17-го — второй.

«Собаки умирали в страшных муках несколько дней», — рассказала Елена.

Собаки погибли 19 августа с разницей в несколько часов. Первичный диагноз: поствакцинальная реакция, болезнь Ауески.

Елена написала жалобы о нарушении требований ветеринарного законодательства, повлёкшем гибель животных, в Россельхознадзор, природоохранную прокуратуру и управление ветеринарии Липецкой области.

По данным GOROD48, в природоохранную прокуратуру действительно поступила жалоба о гибели двух собак.

Ветеринарная клиника, где несколько дней выхаживали йорков, связалась с производителем вакцины и ведёт переговоры о возмещении ущерба.

Как рассказала Елена, в соцсетях создана группа «Мультикан-8», в ней состоят несколько тысяч владельцев собак. В группе работает закрытый чат, в котором обмениваются информацией 178 владельцев погибших собак со всей России. В этом чате на Елену вышла ещё одна липчанка — у неё также погибла собака, дворняжка, взятая из приюта.
вакцина
собаки
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Комментарии (3)

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Маша
23 минуты назад
Наш народ не привык жаловаться в надзорные органы… Но сейчас это надо делать! Несчастные собаки помирали в ужасных муках……… а как хозяину пережить гибель своего питомца…… моему питомцу кололи когда-то по 5 уколов в одну лапу через одну иглу в одно место… в итоге через полгода эта лапа заболела… через несколько месяцев он умер………((((((
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Алкан лтз
29 минут назад
Какой кошмар кошмар просто! Найти и наказать виновных по полной строгости закона!
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Жительница
36 минут назад
Мультикан йорикам нельзя колоть. Это прививка для крупных собак
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