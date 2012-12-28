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25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
Общество
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44 минуты назад
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«Собаки умирали в ужасных мучениях»
Владельцы трёх собак в Липецкой области говорят, что их животные умерли после прививки «Мультикан-8».
Двум йоркширским терьерам прививки сделали 13 августа. 16 августа плохо стало одной собаке, 17-го — второй.
«Собаки умирали в страшных муках несколько дней», — рассказала Елена.
Собаки погибли 19 августа с разницей в несколько часов. Первичный диагноз: поствакцинальная реакция, болезнь Ауески.
Елена написала жалобы о нарушении требований ветеринарного законодательства, повлёкшем гибель животных, в Россельхознадзор, природоохранную прокуратуру и управление ветеринарии Липецкой области.
По данным GOROD48, в природоохранную прокуратуру действительно поступила жалоба о гибели двух собак.
Ветеринарная клиника, где несколько дней выхаживали йорков, связалась с производителем вакцины и ведёт переговоры о возмещении ущерба.
Как рассказала Елена, в соцсетях создана группа «Мультикан-8», в ней состоят несколько тысяч владельцев собак. В группе работает закрытый чат, в котором обмениваются информацией 178 владельцев погибших собак со всей России. В этом чате на Елену вышла ещё одна липчанка — у неё также погибла собака, дворняжка, взятая из приюта.
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