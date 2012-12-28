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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: похороны погибших от БПЛА, поликлиника-заброшка и новые штаммы гриппа

Сегодня, 31 августа, собирают помощь родным погибших под Липецком от атаки БПЛА, помещение бывшей поликлиники превращается в заброшку, и инфекционист рассказал, какие штаммы гриппа придут в область осенью.

Накануне на Ново-Ссёлковском кладбище похоронили 13-летнего подростка и его 55-летнего деда, которые погибли ночью 26 августа от атаки БПЛА.

В больнице остаются 55-летняя жена погибшего мужчины и его 37-летняя дочь, мать мальчика.

Дом, в котором жила семья выгорел изнутри. Родственники семьи объявили о сборе помощи.

Глава Липецкого округа Давид Тодуа сообщил, что оставшиеся в живых женщины получат компенсационные суммы за травмы и за гибель членов семьи. В администрации округа сформирована комиссия, которая уже оценила масштаб повреждения коттеджа. Сейчас составляется смета восстановления дома — помощь бюджета в этом уже обещана губернатором Игорем Артамоновым.

«Царство небесное новопреставленным! Женщинам скорейшего выздоровления и сил пережить трагедию, которая унесла жизни их самых любимых людей», — написал С Сокола.

«Спасибо администрации от жителей города. Только… Дом остался без мужчин, две женщины. Как там жить? Тем более после того, как это произошло. Я бы не смогла… Соболезную пострадавшим женщинам. Дай Бог, чтобы поскорее выздоровели и обошлось без тяжёлых последствий. Очень надеюсь, что им помогут с реабилитацией и восстановлением», — добавила Гостья.

Сегодня ночью снова  действовал красный уровень тревоги. Область оказалась в числе 15 регионов страны, над которыми сбиты БПЛА.

Осень на пороге, а происшествия на воде продолжаются. 29 августа из пруда в посёлке Светлая Поляна достали тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, он занимался подводной охотой и утонул.

Помещение бывшей детской поликлиники №4 на улице Филипченко,5   превращается в заброшку. В здании отрыты несколько окон и выломана часть входной двери.



Жильцы дома, первый этаж которого занимает поликлиника, жалуются на шум и боятся, что в пустующие помещения заселятся бомжи и наркоманы.

В региональном министерстве имущественных и земельных отношений удивились тому, что здание раскрыто: оно находится в стадии продажи, и пообещали в ближайшее время навести порядок. 

«Была очень хорошая поликлиника в шаговой доступности. Зачем закрыли?», — удивился Гость.

«Удивили! У нас тут вся медицина превращается в заброшку!» — считает Доктор Айболит.

«Подобная ситуация с жилым домом по улице Интернациональной (теперь уже дом расселен). Выбиты окна, помещение в свободном доступе. Что там делают подростки, просто невообразимо. Уже неоднократно там что-то поджигали. Постоянно грохот, битье стекла. Все это творят подростки, несколько недель. Почему не огорожено? Почему в свободном доступе для горе-подростушков? Рядом живут пожилые люди, маленькие дети. Вандалам все равно. Администрация города наведите порядок!», — попросил Администрация АУ.

«Такая же ситуация с Рошен на Доватора, и за фабрикой тоже есть заброшка», — добавила Горожанка.

«Это было ужасное помещение для детской поликлиники. Вонь канализации, грязь, узкие коридоры, подвальное освещение и антисанитария. Поликлиника не канула в лету, ее не расформировали, а она переехала на Гагарина. В новое чистое и светлое здание. А это действительно заброшка, старая и вонючая. В нее вложить нужно больше, чем она стоит. Искренне сочувствую жителям района, и особенно этого дома. Администрация максимум заколотит окна и двери, но это всё равно выломают малолетние вандалы», — уточнил НК.

И еще о благоустройстве. Детский городок «Крепость», лестница в лог на Вермишева и сквер на Фрунзе так и не сданы в срок. Мэрия пригрозила подрядчикам расторжением договоров

«Не можете организовать, увольняйтесь», — посоветовал биток.

Зато в Липецке впервые в срок завершили ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Сразу три новых штамма гриппа ожидают врачи осенью в Липецкой области. Первые два — новые штаммы гриппа А: H1N1 (вариант свиного гриппа, печально известный по эпидемии 2009 года) и H3N2 (вариант гонконгского гриппа). Третий — новый штамм вируса гриппа В.

— Это редкое явление — мутации сразу трех циркулирующих штаммов гриппа. Это произошло в южном полушарии Земли, где сегодня — последний день зимы. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам в северном полушарии обновить состав противогриппозных вакцин для предстоящего эпидсезона 2026–2027 годов, рассказал GOROD48 главный внештатный эпидемиолог региона, главврач областного Центра инфекционных болезней Андрей Филатов.

В России такие вакцины уже начали производить на четырех фармакологических предприятиях. Липецкая область их получит к началу массовой предзимней вакцинации.

И еще про вакцины, но не для людей, а для животных. Владельцы сразу трех собак говорят о том, что их  питомцы погибли после вакцинации «Мультиканом-8».

Начальник ОГБУ «Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Завьялов сообщил GOROD48, что регион больше не закупает этот препарат.

В первый день осени в Липецке будет летняя погода: температура воздуха составит от +26 до +28 градусов

И не забудьте, 1 сентября, в День знаний в Липецкой области будет действовать сухой закон.
вечЁрка
БПЛА
заброшка
грипп
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