Липецкая вечЁрка: похороны погибших от БПЛА, поликлиника-заброшка и новые штаммы гриппа

Сегодня, 31 августа, собирают помощь родным погибших под Липецком от атаки БПЛА, помещение бывшей поликлиники превращается в заброшку, и инфекционист рассказал, какие штаммы гриппа придут в область осенью.