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сегодня, 20:38

Испытания лидером «Елец» не прошёл

Тем не менее, елецкая команда сохраняет хорошие шансы добраться до медалей впервые за несколько лет.

В первенстве СФФ «Центр» по футболу (третий дивизион) сыгран уже 2-й тур финального этапа, в который вышли 10 команд.

Футбольному «Ельцу» выпало, пожалуй, самое трудное испытание – матч в гостях у не знающего ни одного поражения в 2026 году (!) лискинского «Локомотива». Команда Владимира Рогачёва героически сражалась в первом тайме, но всё-таки пропустила «гол в раздевалку», после перерыва была вынуждена раскрываться и получила ещё мяча в свои ворота, итог – 0:3.

В первом туре ельчане дома принимали тамбовскую «Академию футбола» и победили – 3:1, мячи забили Игорь Рогованов, Владимир Сотников и Илья Глебов.

У «Ельца» очень приличный состав, в котором выступают в прошлом бомбардиры «Металлурга» Глебов, Николай Иванников, а также «экс-сталевары» вратарь Михаил Алфимов, защитник Николай Смирных, форвард Кирилл Жуковский.

Сейчас «Елец» занимает 5-е место, имея после 10 матчей в зачёт турнира (финалисты выходили с учётом очков, набранных во встречах между собой) 14 очков. Вряд ли удастся догнать лидеров «Локомотив» - 26 очков и борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» – 21. Но отставание от идущего третьим нововорожежского «Атома» составляет всего 1 очко, а впереди ещё 8 туров. Ближайший матч 4 сентября дома со «СШОР №1 Салют» (Белгород), начало в 11:00.

Фото vk.ru/lokomotivliski
Футбол
ФК «Елец»
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