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Происшествия
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сегодня, 16:16
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Получившая более 20 переводов женщина-дроппер оштрафована на 20 000 рублей
Проходившие через карту женщины суммы были небольшие — всего чуть более 30 тысяч рублей.
Но этот раз 32-летняя женщина-дроппер выслушала приговор по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей: по части четвёртой статьи 187 УК РФ её оштрафовали на 20 000 рублей. Также в пользу государства конфискованы полученные преступным путем 1979 рублей и сотовый телефон, использованный при совершении преступления.
Напомним, в июле прошлого года в мессенджере женщина по предложению неустановленного лица стала работать дроппером. В течение нескольких дней по инструкции куратора она принимала на свою банковскую карту денежные переводы от физлиц, которые незамедлительно направляла на сторонние счета. Всего обвиняемая провела более 20 таких операций, в том числе по перечислению денег жительницы Оренбурга, ставшей жертвой телефонных мошенников. Сами проходившие через карту женщины сумму были небольшие — всего прошло 32,5 тысячи рублей.
«Женщина признана виновной в том, что, являясь владельцем банковской карты, совершала с ее помощью неправомерные операции по указанию другого лица и в его интересах, получая за это денежное вознаграждение. От мошенников, предложивших подсудимой нелегальный доход за совершение неправомерных операций, на ее банковскую карту поступили множественные переводы денежных средств на общую сумму 32,5 тысячи рублей, которые, по их указанию, женщина перевела на указанные счета, оставив себе вознаграждение в размере 1,9 тысячи рублей. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась, уголовное дело рассмотрено в особом порядке», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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