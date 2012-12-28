Бывшая детская поликлиника превращается в заброшку

Помещение поликлиники разносят подростки. Жильцы дома, в котором она находится, боятся, что скоро поликлинику облюбуют бомжи.

Жительница дома № 5 по улице Филипченко рассказала о хаосе, уже две недели творящемся на первом этаже здания — в пустующем помещении бывшей детской поликлиники № 4.«Каждый день с утра до вечера во дворе орут дети от 7 до 15 лет.Они разбили стены, выломали входную дверь (ломали несколько дней, и таки проломили!), сейчас свободно заходят внутрь и бегают по пустому зданию. Все окна распахнуты — что они там делают и неизвестно. Окна пытаются разбить камнями. Шум невыносимый. Но страшнее всего последствия: вход теперь открыт для всех. Жильцы боятся, что в ближайшее время туда начнут заселяться бомжи и наркоманы. Дети могут получить травмы на обломках или поджечь здание, ведь оно стоит прямо в жилом доме», — рассказала липчанка GOROD48.Мы побывали на улице Филипченко, 5. Несколько окон бывшей поликлиники действительно открыты.Проломлена часть входной двери. Соседняя створка так изрешечена, как будто ее обстреляли.Помещение поликлиники выставлено областным министерством имущественных и земельных отношений на торги. И в министерстве сильно удивились, узнав от GOROD48, что поликлиника оказалась в свободном доступе, пояснив, что, по их данным, она находится под охраной, и пообещали принять меры.Торги назначены на 14 сентября. Начальная цена бывшей поликлиники площадью более тысячи квадратных метров, по данным независимой оценки, 68 миллионов 196 тысяч рублей.