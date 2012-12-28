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Общество
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сегодня, 11:13
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Бывшая детская поликлиника превращается в заброшку
Помещение поликлиники разносят подростки. Жильцы дома, в котором она находится, боятся, что скоро поликлинику облюбуют бомжи.
«Каждый день с утра до вечера во дворе орут дети от 7 до 15 лет.
Они разбили стены, выломали входную дверь (ломали несколько дней, и таки проломили!), сейчас свободно заходят внутрь и бегают по пустому зданию. Все окна распахнуты — что они там делают и неизвестно. Окна пытаются разбить камнями. Шум невыносимый. Но страшнее всего последствия: вход теперь открыт для всех. Жильцы боятся, что в ближайшее время туда начнут заселяться бомжи и наркоманы. Дети могут получить травмы на обломках или поджечь здание, ведь оно стоит прямо в жилом доме», — рассказала липчанка GOROD48.
Мы побывали на улице Филипченко, 5. Несколько окон бывшей поликлиники действительно открыты.
Проломлена часть входной двери. Соседняя створка так изрешечена, как будто ее обстреляли.
Помещение поликлиники выставлено областным министерством имущественных и земельных отношений на торги. И в министерстве сильно удивились, узнав от GOROD48, что поликлиника оказалась в свободном доступе, пояснив, что, по их данным, она находится под охраной, и пообещали принять меры.
Торги назначены на 14 сентября. Начальная цена бывшей поликлиники площадью более тысячи квадратных метров, по данным независимой оценки, 68 миллионов 196 тысяч рублей.
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