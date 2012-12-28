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1598
сегодня, 11:13
17

Бывшая детская поликлиника превращается в заброшку

Помещение поликлиники разносят подростки. Жильцы дома, в котором она находится, боятся, что скоро поликлинику облюбуют бомжи.

Жительница дома № 5 по улице Филипченко рассказала о хаосе, уже две недели творящемся на первом этаже здания — в пустующем помещении бывшей детской поликлиники № 4.

«Каждый день с утра до вечера во дворе орут дети от 7 до 15 лет.



Они разбили стены, выломали входную дверь (ломали несколько дней, и таки проломили!), сейчас свободно заходят внутрь и бегают по пустому зданию. Все окна распахнуты — что они там делают и неизвестно. Окна пытаются разбить камнями. Шум невыносимый. Но страшнее всего последствия: вход теперь открыт для всех. Жильцы боятся, что в ближайшее время туда начнут заселяться бомжи и наркоманы. Дети могут получить травмы на обломках или поджечь здание, ведь оно стоит прямо в жилом доме», — рассказала липчанка GOROD48.

Мы побывали на улице Филипченко, 5. Несколько окон бывшей поликлиники действительно открыты.





Проломлена часть входной двери. Соседняя створка так изрешечена, как будто ее обстреляли.



Помещение поликлиники выставлено областным министерством имущественных и земельных отношений на торги. И в министерстве сильно удивились, узнав от GOROD48, что поликлиника оказалась в свободном доступе, пояснив, что, по их данным, она находится под охраной, и пообещали принять меры.

Торги назначены на 14 сентября. Начальная цена бывшей поликлиники площадью более тысячи квадратных метров, по данным независимой оценки, 68 миллионов 196 тысяч рублей.
заброшка
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
житель
6 минут назад
Охрану убрали, камер рядом нету, видимо ждут по осени поджогов! За такими местами всегда надо смотреть, а не бросать все на произвол судьбы!
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гость
28 минут назад
Очередную пятЁрочку или дрова? Эти прибыль несут, а дети одни расходы?
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житель
29 минут назад
что население,что власть на все плюнуло,только создают видимость работы языком.думают все о своей шкуре.
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Гость
31 минуту назад
А может, надо было у местных жителей сначала спросить, нужна эта детская поликлиника или нет? Своих детей министр зравоохранения в какую водит?
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Петровичу
35 минут назад
Там не частная стоматология, а какое-то непонятное заведение казённое по искусственному интеллекту
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Петрович
22 минуты назад
Гагарина 32 стоматология Дент Арт посмотрите в ГИС или фото
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Гость
9 минут назад
Гагарина 32 стоматология Дент Арт посмотрите в ГИС или фото Надо не в ГИС смотреть, а подойти к зданию и не спорить потом
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У нас
36 минут назад
Полиция вообще есть? За порядком кто следит? Или скоро на улицу будем бояться выйти?
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Администрация АУ
39 минут назад
Подобная ситуация с жилым домом по улице Интернациональной ( теперь уже дом расселен). Выбиты окна, помещение в свободном доступе. Что там делают подростки, просто невообразимо. Уже неоднократно там что то поджигали. Постоянно грохот, битье стекла. Все это творят подростки, несколько недель. ПОЧЕМУ не огорожено? Почему в свободном доступе для горе -подростушков? Рядом живут пожилые люди, маленькие дети. Вандалам все равно. Администрация города наведите порядок!!!
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Доктор Айболит
41 минуту назад
Удивили! У нас тут вся медицина превращается в заброшку!
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Петрович
43 минуты назад
Дневной стационар Шкатовской поликлиники на Гагарина сократили и там теперь частная стоматология. Поликлинику на Шкатова запихали на Ленина 35, обозвав терапевтическим отделением №2 со своей регистратурой и врачами, лабораторией и процедуркой и без дневного стационара. В этом же здании терапевтическое отделение №1 с меньшим количеством закрепленных и со своей регистратурой врачами, лабораторией и тд. На вопрос зачем регистратура отвечает "мы обслуживаем чиновников".
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годы рывков
51 минуту назад
врачей только меньше становится?
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