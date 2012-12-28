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Главный тренер «Металлурга» извинился за игру в Тамбове
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57 минут назад

Главный тренер «Металлурга» извинился за игру в Тамбове

Что сказали наставники команд на пресс-конференции.

Тамбовский «Спартак» дома обыграл липецкий «Металлург» – 3:1. Оба главных тренера послематчевую пресс-конференцию начали, по сути, с одинаковой фразы, в которой отличались лишь пара слов.

– Хорошая игра в нашем исполнении, – резюмировал наставник хозяев Михаил Пилипко.

– Сегодня самая плохая игра в нашем исполнении за весь сезон, – вынужден был признать рулевой «сталеваров» Сергей Хрипунков.

Липецкий тренер продолжил:

– В «дерби» редко идёт речь о красивом футболе, во главе угла всегда результат. Но сегодня мы проиграли почти всю борьбу – трудно сказать по горячим следам, с чем это связано. Сейчас поговорили в раздевалке: такое ощущение, что не все футболисты должным образом настроились на матч. Хотя мы разговаривали и подчёркивали, что эта игра очень важна – и с точки зрения исторического соперничества, и по турнирным раскладам. Победи сегодня, и мы бы отставали от «Спартака» на 6 очков: за 9 туров до финиша чемпионата мы могли быть в гонке хотя бы за 2-е место. Сейчас речи об этом уже не идёт.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. За бледное содержание и за ту борьбу, что мы всю проиграли. При счёте 3:1 были какие-то проблески в нашей игре: откуда-то появились силы, эмоции и желание, которые раньше словно бы спали.

– Странноват выбор исполнителя пенальти в конце игры. Дмитрий Пахомов в прошлом сезоне не забил с 11-метровой отметки пензенскому «Зениту», в недавней кубковой игре в Муроме, которая завершилась серией 11-метровых, его не оказалось среди бьющих. А тут подошёл к «точке» и… не забил…

– Нашего пенальтиста Алексей Скворцова на поле уже не было. Пахомов взял на себя ответственность, как капитан, человек с характером. В муроме он, кстати, должен был бить пятым (до 5-го удара липчан дело не дошло, «Металлург» уступил в серии – 3:5, прим.). Он тренирует постоянно пенальти. Если бы Пахомов забил, что у нас был бы шанс при счёте 2:3 оказать давление на ворота спартаковцев, но по факту мы сегодня не заслужили ничью, поэтому – как есть, так есть.

– Теперь на повестке дня матч с прямым конкурентом за место в призовой «тройке» в «Шумбратом» из Саранска. Помешает ли подготовке горечь от поражения?

– У нас не первое поражение в сезоне, если вы знаете. Будем готовиться в обычном режиме. Я считаю, мы и перед «Спартаком» неплохо провели неделю – с настроением, с желанием. Но что-то пошло не так. Возможно, повлияло травяное поле, ведь нам уже привычнее играть на искусственном, хотя поле в Тамбове хорошего качества. Трава высокая – комбинировать тяжело, плюс агрессия хозяев, сегодня всё было в их пользу. В любом случае мы не опускаем руки, впереди 9 матчей, в каждом из которых мы всё равно будем играть на победу. От своих принципов не отойдём! Ещё раз повторюсь: надеюсь, что больше такой плохой игры от нас болельщики не увидят.

Пилипко порадовался, что его команда прервала серию из 4-х игр без побед, включая кубковое поражение по пенальти от «Рязани», заявил, что «Металлург» – лучший раздражитель для его команды, признался, что ключ к победе над липчанами лежал в вопросе нейтрализации Даниила Григорьева. А ещё раскрыл секрет, что следил за Егором Глуховым, когда тот ещё выступал за «Металлург» и давно хотел заполучить в сою команду этого полузащитника.



Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах.

В субботу, 5 сентября, «Металлург» на своём поле принимает «Шумбрат» из Саранска, начало встречи в 15:00.
Футбол
«Металлург»
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