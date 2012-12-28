Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят
Общество
Липецкая красавица – одна из самых быстрых в стране
Спорт
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Общество
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Общество
Ночью над областью сбиты БПЛА
Происшествия
Девушка с тяжёлыми кулаками из Усмани стала призёром первенства Европы
Спорт
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Курьер мошенников оставил себе 220 000 рублей обманутой женщины
Происшествия
Липецкий гребец на байдарке выиграл первенство России и выполнил норматив мастера спорта
Спорт
Читать все
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову оштрафовали на 100 000 рублей за мошенничество
Происшествия
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Общество
Курьер мошенников оставил себе 220 000 рублей обманутой женщины
Происшествия
Гнедой красавчик Виллис принёс успех
Спорт
Елецкие дзюдоисты почтили медалями память известного тренера
Спорт
70-летний мужчина утонул в Грязинском округе
Происшествия
39-летний липчанин перевёл деньги за шины мошенникам
Происшествия
Ракетная опасность объявлена в области
Происшествия
Ночью над областью сбиты БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
633
сегодня, 09:56
9

Проректора ЕГУ Евгению Герасимову оштрафовали на 100 000 рублей за мошенничество

По её распоряжению преподавателям университета повторно начислили премию, которую передали Герасимовой якобы для оплаты расходов в заграничной командировке.

Елецкий городской суд вынес приговор проректору ЕГУ им. И.А. Бунина по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности — 69-летней Евгении Герасимовой за мошенничество с использованием служебного положения (по части третьей статьи 159 УК РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Герасимова оштрафована на 480 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления сроком на два года. Но с учётом мер пресечения на время следствия — нахождения под домашним арестом и запретом определённых действий штраф снижен до 100 тысяч рублей.

В 2024 году Герасимова распорядилась изготовить служебную записку на имя врио ректора университета о начислении разовой стимулирующей выплаты работникам ЕГУ за участие в обучении иностранных студентов в летние каникулы. При этом ей было известно, что распоряжение о премировании этих сотрудников уже подписано. После того, как преподавателям повторно начислили премию, проректор дала указание собрать с них выплаченные суммы и передать ей, якобы, для оплаты расходов в заграничной командировке. В результате со счета ЕГУ было похищено 102 420 рублей, из которых 82 450 рублей она присвоила себе. Причиненный материальный ущерб с Герасимовой взыскан.

Преступление выявлено Следкомом во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год была ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.
мошенничество
ЕГУ
2
0
6
1
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость2
19 минут назад
А почему не написали в какой партии состоит как член этой партии так хапуга примеров много взять Афанасьева. Захарова. Донских и многие это единороссы.
Ответить
молод
20 минут назад
сколько учебных заведений в области выдающих дипломы, а известен ЕГУ, сколько людей дал один взэфи, а сколько ЕГУ?
Ответить
Ветеран
22 минуты назад
Во всех учебных заведениях берут на лапу проверьте наш универ у меня внук закончил это заведение каждый семестр без денег не сдашь буквально все просто не попадаться.
Ответить
Савелий
22 минуты назад
Да уж. Это тебе не кошелек на дороге найти.
Ответить
...
23 минуты назад
Вот какие депутаты, ректора...
Ответить
коррупционер
30 минут назад
таки высшей меры нет, чего боятся, то, всё решают денежки
Ответить
Правда
38 минут назад
Ну шо за время наступило за 26 лет,вор на воре,мошенники одни.
Ответить
Правда
39 минут назад
Как же так то?Как стыдно наверно ей или просто обидно,что что то пошло не так.Вот и верь теперь депутатам.
Ответить
Молодежь
45 минут назад
И это правильное поколение СССР, которое ещё и воспитывает молодежь.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить