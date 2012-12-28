Происшествия
633
сегодня, 09:56
9
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову оштрафовали на 100 000 рублей за мошенничество
По её распоряжению преподавателям университета повторно начислили премию, которую передали Герасимовой якобы для оплаты расходов в заграничной командировке.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Герасимова оштрафована на 480 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций в органах местного самоуправления сроком на два года. Но с учётом мер пресечения на время следствия — нахождения под домашним арестом и запретом определённых действий штраф снижен до 100 тысяч рублей.
В 2024 году Герасимова распорядилась изготовить служебную записку на имя врио ректора университета о начислении разовой стимулирующей выплаты работникам ЕГУ за участие в обучении иностранных студентов в летние каникулы. При этом ей было известно, что распоряжение о премировании этих сотрудников уже подписано. После того, как преподавателям повторно начислили премию, проректор дала указание собрать с них выплаченные суммы и передать ей, якобы, для оплаты расходов в заграничной командировке. В результате со счета ЕГУ было похищено 102 420 рублей, из которых 82 450 рублей она присвоила себе. Причиненный материальный ущерб с Герасимовой взыскан.
Преступление выявлено Следкомом во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.
Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год была ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.
2
0
6
1
3
Комментарии (9)