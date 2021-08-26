Общество

12 минут назад

Жители улицы Вилли Огнева жалуются на водопад во дворе

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#ЖКХ #ЛГЭК

Оказалось, никакого порыва там уже нет, котлован наполняется дождевой водой с рельефа.

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В редакцию GOROD48 обратились жильцы 17-этажного дома на улице Вилли Огнева, 4/1.

- Устали направлять аварийные заявки, - возмущаются липчане. - У нас сначала было болото на газоне, которое текло на проезжую часть. Мы добились, чтобы к нам приехал ЛГЭК, который раскопал котлован, который теперь наполняется водой. Мы переживаем, что стоки размоют всю прилегающую территорию и конструкция высотной семнадцатиэтажки будет под угрозой!

При этом жильцы дома признали, что 4 дня назад там чинили течь. А до этого были «гейзеры».

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, вчера утечку на на улице Вилли Огнева, 4/1 устранили, и на снятом сегодня видео котлован наполняется дождевой водой с рельефа.

Яму же коммунальные службы сразу не засыпали, так как надо понаблюдать — появится ли снова течь.

- Благоустройство в установленные сроки сделают, - отметили в ЛГЭК.
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#ЖКХ #ЛГЭК

Комментарии (1)

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Вилли Огнев

2 минуты назад
Жалуются, жалуются... Только и могут, что жаловаться! Превратили Город48, в книгу жалоб!! Стыдно мне за таких "людей", стыдно!!!!
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