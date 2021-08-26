Жители улицы Вилли Огнева жалуются на водопад во дворе

Оказалось, никакого порыва там уже нет, котлован наполняется дождевой водой с рельефа.

При этом жильцы дома признали, что 4 дня назад там чинили течь. А до этого были «гейзеры».





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В редакцию GOROD48 обратились жильцы 17-этажного дома на улице Вилли Огнева, 4/1.- Устали направлять аварийные заявки, - возмущаются липчане. - У нас сначала было болото на газоне, которое текло на проезжую часть. Мы добились, чтобы к нам приехал ЛГЭК, который раскопал котлован, который теперь наполняется водой. Мы переживаем, что стоки размоют всю прилегающую территорию и конструкция высотной семнадцатиэтажки будет под угрозой!Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, вчера утечку на на улице Вилли Огнева, 4/1 устранили, и на снятом сегодня видео котлован наполняется дождевой водой с рельефа.Яму же коммунальные службы сразу не засыпали, так как надо понаблюдать — появится ли снова течь.- Благоустройство в установленные сроки сделают, - отметили в ЛГЭК.