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Чем запомнился депутатам Липецкого областного Совета нынешний созыв
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GOROD48 спросил у депутатов: «Чем вас запомнился этот созыв?»
Депутаты Липецкого областного Совета VI созыва заканчивают свою работу. Сегодня после сессии даже сделали общую фотографию на память. Хотя уверяют, что будут трудиться до последнего и, если понадобится, могут собраться в любой момент.
Чтобы ни говорили о народных избранниках липчане, сами они считают, что плодотворно работали пять лет. В этом созыве было много необычного. Например, впервые региональный парламент ушел на удаленку. Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста.
Чтобы ни говорили о народных избранниках липчане, сами они считают, что плодотворно работали пять лет. В этом созыве было много необычного. Например, впервые региональный парламент ушел на удаленку. Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста.
8 795
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