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сегодня, 13:31

Чем запомнился депутатам Липецкого областного Совета нынешний созыв

8 795
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у депутатов: «Чем вас запомнился этот созыв?»

Депутаты Липецкого областного Совета VI созыва заканчивают свою работу. Сегодня после сессии даже сделали общую фотографию на память. Хотя уверяют, что будут трудиться до последнего и, если понадобится, могут собраться в любой момент.

Чтобы ни говорили о народных избранниках липчане, сами они считают, что плодотворно работали пять лет. В этом созыве было много необычного. Например, впервые региональный парламент ушел на удаленку. Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста.
8 795
#Говорит Липецк

Комментарии (8)

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Михалыч

24 минуты назад
"Депутатам пришлось проголосовать, пожалуй, за самый больной вопрос — повышение пенсионного возраста." Их что, силой заставили за этот антинародный закон голосовать? Могли бы и проголосовать против, если бы на самом деле хотели и переживали как то за граждан.
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Ничем как ничего не делали так и не стали

30 минут назад
Что тут ещё сказать. Одни отговорки. Писал нашему депутаты по Октябрьскому округу по поводу беспорядка и благоустройства ответ сделай сам называется. Никакой пользы от ЕР
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Мимоходом

39 минут назад
Не знаю, как им, а нам точно запомнились результаты их, так сказать, деятельности.
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Ага

47 минут назад
Никто их не знает ! Да и они сами не светятся особо! Им и так хорошо
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замкадный

сегодня, 13:55
по закону депутат представляет интересы избирателей и защищает их права. Чьи права защищали депутаты и как ?
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Облсвет

сегодня, 13:54
из года в год одни и теже лица. ну плюсом дети и родственники этих лиц.
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489

сегодня, 13:42
Караул устал!
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Чумачэчий Я

сегодня, 13:37
Эх , завидую я им , ничего они не делают , а каждый месяц получают огромные деньги ! Мне бы так жить !!
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