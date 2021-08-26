Детям-сиротам будут давать квартиры побольше

Площадь жилья, предоставляемого сиротам, решили увеличить в том числе и из-за дефицита на рынке маленьких квартир.

Детям-сиротам до сегодняшнего дня выделяли жилье площадью от 32 до 40 квадратных метров. Однако такие квартиры на рынке жилья в дефиците. Их строится не больше 25% от общего количества жилья, и они пользуются повышенной популярностью. Поэтому власти решили не мелочиться и выделять детям-сиротам квартиры побольше: до 45 квадратных метров. Этот законопроект депутаты областного Совета сегодня одобрили единогласно.



Дети-сироты получили еще одну меру поддержки. Так как быстро обеспечить их жильем не получается, им решили ежемесячно выплачивать деньги на съем жилья. До тех пор, пока не обеспечат новыми квартирами.



Выплату будут производить по фактическим тратам, но не более 8 тысяч рублей. На эти деньги могут рассчитывать 1 753 человека. Именно столько детей-сирот в регионе сегодня нуждается в жилье.



А многодетные семьи теперь смогут выбирать: получать земельный участок или 200 тысяч на улучшение жилищных условий. Чиновники опросили более трехсот многодетных семей и выяснили, что 75% из них предпочли бы именно деньги, а не землю, к тому же такая практика существует в других областях и пользуется спросом. Новая выплата не будет ограничивать получение других соцвыплат.