Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Общество
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50 минут назад
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Уходящему времени года посвятят выставку, социологи выяснили, что женщины гораздо яростнее мужчин торгуются за зарплату.
Лето прощается не жаркой, но тёплой погодой: днём от +24 до +26 градусов и без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 77а;
- ул. Качалова, 1, 3, 5;
- ул. Прудная, 2.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Асфальтная, 33а;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Катукова;
- ул. Краснодарская;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Пензенская;
- ул. Пришкольная;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Южная;
- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь.
Пробки
Заторы нет-нет, да ещё попадаются на пути даже в разгар бензинового кризиса. Поэтому лучше всё-таки перед поездкой заглядывать в приложение.
Бензина всем!
Сегодня на АЗС Липецкой области отменят систему заправки по чётным и нечётным числам – правда, всего на один день. Сделано это во имя справедливости: иначе обладателям нечётных номеров выпали бы два дня подряд для заправки – 31 августа и 1 сентября. Поэтому сегодня заливать топливо на АЗС могут абсолютно все. Если найдут.
Искать можно по системе gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, учитывающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
С праздником каждого двеннадцатого?
Сегодня отмечают День блога (англ. Blog Day). В 2005 году пользователи LiveJournal разглядели в коде слова «blog» цифры — 3108, поэтому и родилась такая дата праздника. Не путать сегодняшний праздник с Днём блогера, который отмечают 14 июня!
Сейчас в мире живут около 8,2 миллиарда человек, имеется около 600 миллионов блогов, которые составляют треть от всех веб-сайтов Всемирной Паутины. Ежедневно публикуется 7,5 миллионов статей и постов в блогах, что составляет более 2,7 миллиарда публикаций в год.
В России сегодня отмечают День ветеринарного работника.
Лето ещё не кончилось, а мы по нему уже грустим
В 17:30 в Школе креативных индустрий (ул. Гагарина, 35а, 3-й этаж) откроют выставку «Лето» (12+).
В экспозиции — графика и живопись члена Союза художников России Нели Бурлей, а также фотографии наших студийцев Дарьи Аксеновой, Алисы Бутиковой, Максима Кузнецова, Анастасии Кремер, Евгении Новосельской и Елены Рыжковой.
Картина Нелли Бурлей. Какое лето, такая и живопись
Лето всё-таки заканчивается. Но здесь оно останется.
Обучение
Уже 52 заявления на оплату обучения в вузе средствами от материнского капитала одобрило отделение Социального фонда по Липецкой области. Общая сумма составила 4,5 млн рублей.
Упрощенный порядок действует для абитуриентов и студентов двух вузов региона: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и ЕГУ имени И.А. Бунина.
Заявление об оплате образовательных услуг материнским капиталом родители студента подают в вуз после заключения договора, больше им ничего делать не нужно. Вуз самостоятельно передаст сведения в региональное отделение СФР, где рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении Соцфонд направит на электронную почту заявителя, а после этого средства маткапитала перечислят на счет вуза.
Работа
Более 35 тысяч вакансий разместили предприятия Липецкой области в 2026 году, утверждает региональный кадровый центр «Работа России».
На данный момент в открытом доступе значатся 18 тысяч вакансий: от предложений для вчерашних студентов, ищущих первую работу до поиска квалифицированных специалистов. Средняя предлагаемая зарплата составляет 56 931 рубль
Зарплата
Каждый второй липчанин на собеседовании с работодателем готов согласиться на зарплату ниже своих ожиданий. В этом признались 52% опрошенных SuperJob.
36% земляков заявили, что не уступят ни копейки! Средний размер уступки составил 10,5%, в январе 2026 года он был меньше – 9,5%.
Чем старше респонденты, тем жестче их позиция. Среди молодёжи до 24 лет не уступят работодателю 22%, а среди людей старше 45 лет категоричных уже 43%.
Женщины торгуются за зарплату жёстче. Непреклонны в вопросах оплаты 39% представительниц «слабого пола», а размер уступки составляет 9,9% против соответственно 32% и 11,1% у мужчин.
Дорогие липчане! Мы провожаем лето-2026. Оно выдалось непростым, но то ли ещё будет. Вступаем в осень с тревогой и ожиданиями лучшего и ни в коем случае не снимаем руку с информационного пульса региона. Который, как известно, бьётся на GOROD48: у нас вы всегда найдёте свежую и актуальную информацию по важнейшим аспектам жизни. И прочитаете её одними из первых. Ждём ваш на главных электронных страницах Липецка!
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