Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай

Уходящему времени года посвятят выставку, социологи выяснили, что женщины гораздо яростнее мужчин торгуются за зарплату.

Лето прощается не жаркой, но тёплой погодой: днём от +24 до +26 градусов и без существенных осадков.





















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Искать можно по системе gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , учитывающий информацию с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Сегодня отмечают День блога (англ. Blog Day). В 2005 году пользователи LiveJournal разглядели в коде слова «blog» цифры — 3108, поэтому и родилась такая дата праздника. Не путать сегодняшний праздник с Днём блогера, который отмечают 14 июня!









В экспозиции — графика и живопись члена Союза художников России Нели Бурлей, а также фотографии наших студийцев Дарьи Аксеновой, Алисы Бутиковой, Максима Кузнецова, Анастасии Кремер, Евгении Новосельской и Елены Рыжковой.









Картина Нелли Бурлей. Какое лето, такая и живопись

Уже 52 заявления на оплату обучения в вузе средствами от материнского капитала одобрило отделение Социального фонда по Липецкой области. Общая сумма составила 4,5 млн рублей.









Более 35 тысяч вакансий разместили предприятия Липецкой области в 2026 году, утверждает региональный кадровый центр «Работа России».









36% земляков заявили, что не уступят ни копейки! Средний размер уступки составил 10,5%, в январе 2026 года он был меньше – 9,5%.







