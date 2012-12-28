Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
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Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
Происшествия
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сегодня, 12:43
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Липчанин почти 12 лет незаконно получал чернобыльские выплаты
Мужчина был прописан в Кулешовке, а на самом деле жил в Липецке.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина почти 12 лет — с 2014 года незаконно получал социальные выплаты: он был зарегистрирован на территории с льготным социально-экономическим статусом — в деревне Кулешовка Липецкого округа, которая находится в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а фактически жил в Липецке.
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