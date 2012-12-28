Липчанин почти 12 лет незаконно получал чернобыльские выплаты

Мужчина был прописан в Кулешовке, а на самом деле жил в Липецке.

С липчанина по иску прокуратуры суд взыскал неосновательное обогащение в пользу Социального фонда России.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина почти 12 лет — с 2014 года незаконно получал социальные выплаты: он был зарегистрирован на территории с льготным социально-экономическим статусом — в деревне Кулешовка Липецкого округа, которая находится в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а фактически жил в Липецке.