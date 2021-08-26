Происшествия

сегодня, 09:15

Под Липецком полуприцеп упал с моста

4 2592
#ДТП
4

ДТП произошло в Липецком районе.

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Под Липецком грузовик протаранил ограждение и повис между дорогой и кюветом. ДТП произошло в Липецком районе на окружной дороге в районе Троицкого моста.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, 37-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом без груза не справился с управлением и врезался в препятствие.

В аварии никто не пострадал, На месте работает экипаж ГИБДД.

- Полуприцеп упал с моста, кабина зацепилась за ограждение, - сообщают в ГИБДД.
4 2592
#ДТП
4

Комментарии (4)

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Вчера

34 минуты назад
Эти баблобойщики покалечили семью под Воронежем.Ездят на старом инохламе.Пока инспекторам прекратить брать поборы и работать на совесть.
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Павел

35 минут назад
товарищ Поддорожный, ты ездюк самто ездить умееш понторез
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товарищ Поддорожный

49 минут назад
Ездить ни хрена не умеют , а заруль садятся , понторезы * !!
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Я

52 минуты назад
Начальство !!!! Аууу..... ! Где Ваши слова : Незаменимых нет ....!!!! Куда смотрит Москва ? Каждый год куровозы ложатся в кювет и т.д. ....не То ещё будет !!!!!
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