Происшествия
сегодня, 09:15
Под Липецком полуприцеп упал с моста
ДТП произошло в Липецком районе.
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Под Липецком грузовик протаранил ограждение и повис между дорогой и кюветом. ДТП произошло в Липецком районе на окружной дороге в районе Троицкого моста.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, 37-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом без груза не справился с управлением и врезался в препятствие.
В аварии никто не пострадал, На месте работает экипаж ГИБДД.
- Полуприцеп упал с моста, кабина зацепилась за ограждение, - сообщают в ГИБДД.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, 37-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом без груза не справился с управлением и врезался в препятствие.
В аварии никто не пострадал, На месте работает экипаж ГИБДД.
- Полуприцеп упал с моста, кабина зацепилась за ограждение, - сообщают в ГИБДД.
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Павел
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