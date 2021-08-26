Под Липецком полуприцеп упал с моста

ДТП произошло в Липецком районе.

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Под Липецком грузовик протаранил ограждение и повис между дорогой и кюветом. ДТП произошло в Липецком районе на окружной дороге в районе Троицкого моста.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД по Липецкой области, 37-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом без груза не справился с управлением и врезался в препятствие.



В аварии никто не пострадал, На месте работает экипаж ГИБДД.



- Полуприцеп упал с моста, кабина зацепилась за ограждение, - сообщают в ГИБДД.