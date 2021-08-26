Общество

сегодня, 10:19

Городские службы работают в режиме повышенной готовности

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#дождь #ливневая канализация
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Городские службы работают в режиме повышенной готовности

 По сообщению синоптиков, кратковременные дожди и грозы в Липецка продолжатся до обеда, а в некоторых районах города сохранятся до конца дня. 

Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, пока сети ливневой канализации справляются с дождевыми потоками. Однако уже сейчас две бригады сотрудников управления с помощью двух единиц спецтехники оперативно прочищают решётки ливневой канализации, чтобы не допустить подтоплений, и откачивать воду с проблемных участков.
 
Особое внимание коммунальщики уделяют низинным участкам Липецка – пересечению улиц Фрунзе и Неделина, улицам Карла Маркса, Циолковского, Космонавтов, Катукова.
 
- Прочищаем ливневки ежедневно. Однако этих мер бывает недостаточно во время серьёзных осадков, когда большие потоки воды приносят на решетки мусор и листья деревьев. Для предотвращения и оперативного устранения подтоплений выводим сотрудников на дежурство. При необходимости количество рабочих и машин увеличим, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
13 1219
#дождь #ливневая канализация
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Комментарии (13)

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6 минут назад
поверить в это не могу, Матырский ливнем залит
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ЖКХ

6 минут назад
Animal Planet., Когда вы во время начнёте платить !! ахаха...
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Animal Planet.

12 минут назад
Когда дадут холодную воду на 11 мкр?????
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вова

17 минут назад
Когда новых бордюров в городе не было, всё стекало очень хорошо.
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Манагер

28 минут назад
В Ливневках не мусор а застывший асфальт от предыдущих дорожных работ. Пробивка дырочек не поможет- его надо от туда полностью выгребать.
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Глаза разуйте!

32 минуты назад
Заметьте, прошел обычный небольшой дождь. А если это будет ливень дня на два, не дай бог, конечно! Этот убогий городок просто затопит и снесёт.
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Мимоходом

51 минуту назад
Решетки то почистят, а дальше труба забита.
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Мимоходом

52 минуты назад
А кто же такие ливневки делал, что они переполняются при незначительных осадках?
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нлмк

сегодня, 10:51
поверить в это не могу, две * а р-н гибдд в огромных лужах
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Берия

сегодня, 10:46
Вы как в армии, стяжечку тряпочкой делайте, и будет нам счастье.
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