сегодня, 10:19
Городские службы работают в режиме повышенной готовности
По сообщению синоптиков, кратковременные дожди и грозы в Липецка продолжатся до обеда, а в некоторых районах города сохранятся до конца дня.
Особое внимание коммунальщики уделяют низинным участкам Липецка – пересечению улиц Фрунзе и Неделина, улицам Карла Маркса, Циолковского, Космонавтов, Катукова.
- Прочищаем ливневки ежедневно. Однако этих мер бывает недостаточно во время серьёзных осадков, когда большие потоки воды приносят на решетки мусор и листья деревьев. Для предотвращения и оперативного устранения подтоплений выводим сотрудников на дежурство. При необходимости количество рабочих и машин увеличим, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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