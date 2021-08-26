Городские службы работают в режиме повышенной готовности

По сообщению синоптиков, кратковременные дожди и грозы в Липецка продолжатся до обеда, а в некоторых районах города сохранятся до конца дня.



Как сообщили в муниципальном управлении благоустройства, пока сети ливневой канализации справляются с дождевыми потоками. Однако уже сейчас две бригады сотрудников управления с помощью двух единиц спецтехники оперативно прочищают решётки ливневой канализации, чтобы не допустить подтоплений, и откачивать воду с проблемных участков.



Особое внимание коммунальщики уделяют низинным участкам Липецка – пересечению улиц Фрунзе и Неделина, улицам Карла Маркса, Циолковского, Космонавтов, Катукова.



- Прочищаем ливневки ежедневно. Однако этих мер бывает недостаточно во время серьёзных осадков, когда большие потоки воды приносят на решетки мусор и листья деревьев. Для предотвращения и оперативного устранения подтоплений выводим сотрудников на дежурство. При необходимости количество рабочих и машин увеличим, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

