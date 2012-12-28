Погибших при атаке БПЛА 55-летнего мужчину и его 13-летнего внука похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище
25-летняя липчанка с дюжиной судимостей за магазинные кражи снова попалась на воровстве
Общество
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13 минут назад
Давид Тодуа: «Пострадавшая семья не останется с бедой одна»
Глава Липецкого муниципального округа сообщил о завершении технического обследования дома, в котором от атаки БПЛА погибли дедушка с внуком.
Тем временем в соцсетях собирают помощь оставшимся в живых членам семьи: коттедж после взрыва БПЛА сгорел. В призыве о помощи от имени Анастасии — сестры матери погибшего школьника — написано: «реальность такова, что разгребать все эти последствия (во всех смыслах этого слова) легло на наши плечи». Сбор средств необходим на восстановление дома, чтобы Веронике и Светлане было, куда вернуться из больницы. А что же власти? Что они делают для того, чтобы помочь пострадавшим?
На этот вопрос GOROD48 ответил глава Липецкого муниципального округа Давид Тодуа. Он сказал, что пострадавшая семья не останется с бедой одна. Так, пострадавшим будут выплачены компенсационные суммы за травмы пострадавших и за гибель членов семьи. После того как на связь с муниципалитетом вышла Анастасия, была сформирована оценочная комиссия, которая на месте в минувшую пятницу оценила масштаб повреждений коттеджа. Двухэтажный дом выгорел изнутри, но внешние его стены остались целыми. Сейчас составляется смета на восстановление дома. По словам Давида Тодуа, коттедж восстановят на бюджетные средства — помощь в этом уже обещана губернатором Игорем Артамоновым.
Оказывается, такой опыт уже был. В одном из пригородных липецких сел 3 июля 2025 года от последствий атаки БПЛА погибла 71-летняя женщина. Ее дом был почти полностью разрушен. Власти обсчитали ущерб и выплатили получившуюся сумму наследникам погибшей, которым уже самим решать, как распорядиться деньгами.
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