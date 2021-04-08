Липецкая вечЁрка: ветер над городом, пострадавший от мэрского гнева и издевательства над женщинами

Сегодня, 8 апреля, из-за сильного ветра пострадали автомобили, линии электропередач, забор и светофор, чиновник написал заявление об уходе, после того, как мэр Евгения Уваркина проверила вверенную ему территорию, и липчанки почему-то терпят издевательства и прощают своих мужей.