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Липецкая вечЁрка: ветер над городом, пострадавший от мэрского гнева и издевательства над женщинами
Сегодня, 8 апреля, из-за сильного ветра пострадали автомобили, линии электропередач, забор и светофор, чиновник написал заявление об уходе, после того, как мэр Евгения Уваркина проверила вверенную ему территорию, и липчанки почему-то терпят издевательства и прощают своих мужей.
Порыв ветра сорвал с крепления светофор на улице Хренникова, его также быстро поставили на место.
— Ветер делает работу за Уваркину!!! Тоже принялся очищать город от баннеров! — ехидно заметил комментатор.
Больше всего от непогоды пострадали водители, которые оставили свои автомобили во дворе на бульваре Есенина. Там с дома № 2 упал кусок штукатурки. Здание сейчас оградили, на предмет безопасности теперь его проверят эксперты. Дом ремонтировали в 2011–2012 годах. Директор управляющей компании пообещал компенсировать убытки.
— Машины то переживут, если такой кусок упадёт на голову, мало не покажется, — написала Липчанка.
— И смех, и грех. Вас, смелых автомобилистов, как положено по закону пару раз оштрафовать по троехе-пятерочке за стоянку на газонах, дорожках, детских площадках, у выходов из подъезда, например, и все б вы разбежались кто куда. А пока законы не работают, то вы все деловые, ясное дело. Повторю, нет никаких стоянок у домов, они там даже не предусмотрены. А там где они созданы, там вы же все «бохатые» за 50-60 рублей удушитесь, ибо все в кредитах и будете ставить лучше между двух вонючих мусорных контейнеров, но бесплатно, — заметил комментатор GOROD48.
Липчане, которые оставляют автомобили около домов, делают это на свой страх и риск. На улице Студеновской в День смеха по машинам пробежал молодой человек. Демарш зафиксировала камера видеонаблюдения. Хулиган помял несколько авто.
Раскритикованный накануне мэром Евгенией Уваркиной за бесхребетность начальник управления Октябрьским округом Алексей Погорелов написал заявление об увольнении. Бумага, правда, пока не подписана.
Эта новость набрала более ста комментариев. Причем, что нетипично, некоторые читатели GOROD48 заступались за чиновника.
— Ну и молодец, что написал. Дольше проживет. Это не делает чести мэру, разбрасываются кадрами, Как можно вникнуть в систему, когда каждые полгода меняют руководителей? Назначают некомпетентных. Спроса ни с кого нет. Руководить - это дар божий. А ором ничего не решить, — написал Гость.
— Прежде всего к людям надо относится уважительно и без оскорблений! Показывают нам ролики, как мэр города, который должен быть уважаемым человеком, срывает рекламные баннеры, якобы наводит порядок…пыль в глаза пускает…а по факту ничего не делается… А при таком отношении все хорошие работники сбегут от нее, наберет девочек, которые только и умеют что дефилировать из администрации на обед…больше ничего! — считает Сосед.
— Правильно сделала! Какого хрена сидят в кабинетах и ждут, когда на карточку деньги придут, выходите и зарабатывайте! Как только заставила работать, так сразу заявление об отставке, это говорит лишь о том, что эти морды сидят и делать ничего не собираются, — мнение еще одного комментатора.
Неприглядную статистику озвучили мировые судьи. Липчанки, страдающие от домашнего насилия, часто прощают своих мужей-тиранов. Сначала обращаются в суд, но потом забирают заявления. Верховный суд России предложил отнести дела о побоях к делам частно-публичного обвинения. То есть теперь полицейские будут их расследовать и, если есть вина, сами предъявлять обвинения и направлять дела в суд. Они-то уже не заберут заявление, простив домашних тиранов.