На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Общество
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сегодня, 11:17
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В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Родные ничего не знали о нём больше полугода.
Как сообщает администрация района, Сергей Михейкин был мобилизован в сентябре 2022 года.
Фото – t.me/admlrlevt
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