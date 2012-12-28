В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО

Родные ничего не знали о нём больше полугода.

В Лев-Толстовском районе простились с участником СВО Сергеем Михейкиным. Родные ничего не знали о его судьбе больше полугода.Как сообщает администрация района, Сергей Михейкин был мобилизован в сентябре 2022 года.