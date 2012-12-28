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сегодня, 11:17
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В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО

Родные ничего не знали о нём больше полугода.

В Лев-Толстовском районе простились с участником СВО Сергеем Михейкиным. Родные ничего не знали о его судьбе больше полугода.

Как сообщает администрация района, Сергей Михейкин был мобилизован в сентябре 2022 года. 

Фото – t.me/admlrlevt
СВО
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Лиза
7 минут назад
Очень печальная новость... соболезнование родным и близким и сил пережить такое страшное горе... когда же всё это закончится...
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Патриот
16 минут назад
Вечная память герою!
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Лена
17 минут назад
Такие новости раз пятилетку публикуются но если поездить по кладбищам ужас!!! Хоронят и хоронят. От 18 лет.
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Патриот
25 минут назад
Вечная память герою!
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Алкан лтз
25 минут назад
Жалко очень жалко молодых парней которые ушли защищать нас и не вернулись.свои жизни отдали за будущее России наши герои их имена останутся со скорбью в наших сердцах.царствие небесное и рая прекрасного новопреставленного Сергея.
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Кент
28 минут назад
Виновата кукуха его в этом и точка...
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Мясо
30 минут назад
Зато родные теперь миллионером льготами. У одних забирают,другим отдают денежки
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Скорбим
31 минуту назад
Вместе с близкими раба Божьего Сергия, родным терпения, он защитил нас.Спасибо за воспитания такого прекрасного ЧЕЛОВЕКА.Царствие Небесное.
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63551
34 минуты назад
Скорбим
Ответить
Сколько
34 минуты назад
Ещё мы должны прощаться с нашими ребятами?
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