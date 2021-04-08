Сотрудники «Липецкгорсвета» закрепили сорванный ветром светофор на улице Хренникова

Сегодня утром ветер сорвал с крепежа светофор на улице Хренникова – он повис над проезжей частью.



- Сотрудника «Липецкгорсвета» потребовалось на устранение поломки около 40 минут. Сейчас светофор закреплён и работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Синоптики сообщают, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохраняется. Горожанам не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями. Спасатели призывают липчан быть внимательными и осторожными. О происшествиях следует сообщать по телефону 112.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



