Общество

сегодня, 12:26

Сотрудники «Липецкгорсвета» закрепили сорванный ветром светофор на улице Хренникова

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#ветер
Сотрудники «Липецкгорсвета» закрепили сорванный ветром светофор на улице Хренникова
Сегодня утром ветер сорвал с крепежа светофор на улице Хренникова – он повис над проезжей частью.

- Сотрудника «Липецкгорсвета» потребовалось на устранение поломки около 40 минут. Сейчас светофор закреплён и работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
 
Синоптики сообщают, что сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохраняется. Горожанам не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями. Спасатели призывают липчан быть внимательными и осторожными. О происшествиях следует сообщать по телефону 112.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

85
#ветер

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