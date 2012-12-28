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393
53 минуты назад
7

В Липецке готовы заплатить за ремонт памятной стелы на площади Победы 21 миллион рублей

Работы начнутся после празднования 80-й годовщины Великой Победы.

Управление главного смотрителя объявило о поиске подрядчика капремонта памятной стелы на площади Победы. За реставрацию монумента мэрия готова отдать 20 965 914 рублей.

Срок проведения работ — с 10 мая по 30 августа. 

Подрядчику предстоит заменить гранитную облицовку постамента (ее подклеивали во время текущих ремонтов, но часть облицовки утрачена), провести подливку бетона для выравнивания ступеней, заменить тротуарную плитку вокруг памятника, и уложить рулонный газон.

Добавим, что газон на площади меняли прошлой осенью, но как оказалось не весь — он остался старым в той части, где будет вестись капремонт. Во время исполнения нового контракта эту часть и перестелят. 

Свой нынешний облик площадь Победы приобрела 8 мая 2015 года, когда в ее центре открыли памятник Победы, созданный скульптором Игорем Мазуром по инициативе фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Петра Кащенко. Памятник представляет собой ансамбль из стелы, увенчанной орденом Победы, к которой ведут четыре ступени по годам Великой Отечественной войны.

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10 лет назад памятник открывали епископ Никон, губернатор Олег Королев, инициатор создания монумента Петр Кащенко и мэр Михиал Гулевский 

Возведение памятника продолжалось 323 дня. Все это время GOROD48 фиксировал работы на площади Победы с помощью веб-камеры. Год строительства сжатый до четырех минут можно увидеть на предлагаемом видео.



памятник Победы
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Комментарии (7)

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Сначала новые
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6 минут назад
20 965 914 До копейки посчитали? Кто счетовод
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Фараон
13 минут назад
Даааа,разучились строить...
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Петр Ильич
20 минут назад
ремонты, после ремонта ремонты , ремонты ремонтов - такое ощущение что помешались на этих ремонтах
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Серьёзно?
23 минуты назад
Плитка и газон за 21 миллион? Где счетная палата и прокуратура
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Вася
29 минут назад
Калькуляцию работ хоть кто-нибудь видел и проверял??? Цена за реставрацию подсчитана до рубля!!! Солидно!!! Не подкопаешься!!! А стоимость газона входит?
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ельчанин
36 минут назад
В Ельце Мемориальный комплекс ельчанам - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. открыт 8 мая 1985 г. в честь 40-летия Великой Победы.
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Р
36 минут назад
Там и так нормально. Деньги девать что-ли некуда. Или только чтобы отчитаться что ремонт памятников идёт в области.
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