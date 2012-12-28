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Общество
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53 минуты назад
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В Липецке готовы заплатить за ремонт памятной стелы на площади Победы 21 миллион рублей
Работы начнутся после празднования 80-й годовщины Великой Победы.
Срок проведения работ — с 10 мая по 30 августа.
Подрядчику предстоит заменить гранитную облицовку постамента (ее подклеивали во время текущих ремонтов, но часть облицовки утрачена), провести подливку бетона для выравнивания ступеней, заменить тротуарную плитку вокруг памятника, и уложить рулонный газон.
Добавим, что газон на площади меняли прошлой осенью, но как оказалось не весь — он остался старым в той части, где будет вестись капремонт. Во время исполнения нового контракта эту часть и перестелят.
Свой нынешний облик площадь Победы приобрела 8 мая 2015 года, когда в ее центре открыли памятник Победы, созданный скульптором Игорем Мазуром по инициативе фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Петра Кащенко. Памятник представляет собой ансамбль из стелы, увенчанной орденом Победы, к которой ведут четыре ступени по годам Великой Отечественной войны.
10 лет назад памятник открывали епископ Никон, губернатор Олег Королев, инициатор создания монумента Петр Кащенко и мэр Михиал Гулевский
Возведение памятника продолжалось 323 дня. Все это время GOROD48 фиксировал работы на площади Победы с помощью веб-камеры. Год строительства сжатый до четырех минут можно увидеть на предлагаемом видео.
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