Происшествия

56 минут назад

Причины, по которым ветер сдул штукатурку с дома, определит экспертиза

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#штукатурка #ветер
4
Причины, по которым ветер сдул штукатурку с дома, определит экспертиза

Об этом сообщили в мэрии Липецка.

Напомним, сегодня в Липецке у дома №2 на бульваре Есенина припаркованные машины засыпало штукатуркой.  

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, дом на бульваре Есенина, с которого сегодня осыпалась штукатурка, подвергнут экспертизе. 

- В 2012 году выполнялся капитальный ремонт фасада жилого дома на бульваре Есенина, 2 в Липецке, - отметили в мэрии. - Оценку, по какой причине произошло отслаивание штукатурного слоя, возможно будет сделать по результатам экспертизы. В настоящее время ООО «ГУК «Стахановская» выполняет ограждение территорию сигнальной лентой, и, как только позволят погодные условия, выполнит устройство защитной сетки по периметру. Проведение экспертизы также позволит оценить наличие дальнейшей угрозы обрушения штукатурного слоя, по итогам чего можно будет сделать выводы о необходимости проведения работ капитального характера по ремонту фасада и сроках их реализации.

6 1144
#штукатурка #ветер
4

Комментарии (6)

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Абывыгода

15 минут назад
8 лет штукатурка продержалась, да это рекорд современного капитализма. В последние пару лет дороги, парки и т.д. зиму пережить после ремонтов не могут.
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карма

24 минуты назад
машины надо ставить на парковки, а не на тротуары и газоны у дама,
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карма

25 минут назад
машины надо ставить на парковки, а не на тротуары и газоны у дама,
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Алькаш

36 минут назад
Байден и Зеленский отковыряли,подонки!
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А что здесь выяснять.

42 минуты назад
Это деловые материалы или не соблюдения мер нанесения штукатурки. Да и за 8,5 лет дают о себе знать. ВСЕМУ МЕНОЙ ДЕЛОВАЯ РАБСИЛА И ТЕНДЕР кто меньше даст.
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Бывалый

44 минуты назад
Карманный Юникрон напишет, что все хорошо, штукатурку сдул ветер и дождь, УК не виновата, за счёт капремонта восстановят фасад, а деньги, полученные за содержание, уйдут на адвокатов Шклярова и Ткаченко
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