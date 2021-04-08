Причины, по которым ветер сдул штукатурку с дома, определит экспертиза

Об этом сообщили в мэрии Липецка.

Напомним, сегодня в Липецке у дома №2 на бульваре Есенина припаркованные машины засыпало штукатуркой.





Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, дом на бульваре Есенина, с которого сегодня осыпалась штукатурка , подвергнут экспертизе.

- В 2012 году выполнялся капитальный ремонт фасада жилого дома на бульваре Есенина, 2 в Липецке, - отметили в мэрии. - Оценку, по какой причине произошло отслаивание штукатурного слоя, возможно будет сделать по результатам экспертизы. В настоящее время ООО «ГУК «Стахановская» выполняет ограждение территорию сигнальной лентой, и, как только позволят погодные условия, выполнит устройство защитной сетки по периметру. Проведение экспертизы также позволит оценить наличие дальнейшей угрозы обрушения штукатурного слоя, по итогам чего можно будет сделать выводы о необходимости проведения работ капитального характера по ремонту фасада и сроках их реализации.



