Происшествия

32 минуты назад

Пострадавшие от осыпавшейся штукатурки автомобилисты могут обратиться в управляющую компанию

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#штукатурка #ветер
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Пострадавшие от осыпавшейся штукатурки автомобилисты могут обратиться в управляющую компанию

По периметру дома в ближайшее время натянут защитную металлическую сетку.

Напомним, сегодня в Липецке у дома №2 на бульваре Есенина припаркованные машины засыпало штукатуркой. Несколько автомобилей получили повреждения. В редакцию GOROD48 фотографии прислали уже двое пострадавших жильцов.

Как рассказал GOROD48 директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, это случилось сегодня около 6 утра. Именно в это время стали поступать сигналы на номер «112». А в 6:30 с директором управляющей компании уже связалась старшая по дому — она также обращалась в ЕДС и в МЧС.

По словам Дмитрия Синельникова, в 2011-2012 годах в доме был проведён капитальный ремонт. Сам дом был построен в 1991 году из шлачного бетона, и первый капремонт в том числе был связан с тем, что так называемая «шуба» начала осыпаться.

Новая «шуба» продержалась около 10 лет. Но сегодня снова отвалились два больших куска полистирола и несколько небольших. В управляющей компании считают, что к тому, что штукатурка начала осыпаться, привели сильные влажность и ветер.

После сегодняшнего «камнепада» по периметру дома натянут защитную металлическую сетку — как на домах на улице Ленина, где несколько лет назад куском штукатурки убило молодого мужчину.

Кроме того, после этого инцидента в ООО «ГУК «Стахановская» намерены добиваться ускорения сроков очередного капитального ремонта.

Пока в ООО «ГУК «Стахановская» официально обратился только один пострадавший автомобилист. Но в управляющей компании готовы компенсировать убытки всем пострадавшим.


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#штукатурка #ветер
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Комментарии (1)

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Ванья

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