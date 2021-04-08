Общество

59 минут назад

Ветер в Липецке срывал светофоры, валил заборы и деревья

1931
#ветер
3

Спасатели городского управление по делам ГО и ЧС просят липчан не стоять под старыми деревьями и рекламными конструкциями.

Сегодня ранним утром в Липецке подул шквалистый ветер. Он валил деревья (в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка» известно об одном таком случае - в селе Сселки) и заборы. Порывом ветра сорван с крепления светофор на улице Хренникова.


Также ветром рвало линии электропередач. В 06.10 оказались обесточены несколько домов в Сырском Руднике, а в 06.19 без света осталось пригородное село Косыревка. В обоих случаях энергетики менее чем за 10 минут восстановили подачу электричества.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на синоптиков говорят о том, что порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду будут фиксироваться до 14 часов. В течении дня возможны кратковременные дожди.

Спасатели городского управление по делам ГО и ЧС просят липчан не стоять под старыми деревьями и рекламными конструкциями.
1931
#ветер
3

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