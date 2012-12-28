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Общество
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сегодня, 12:47
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Два раза в одну реку: и. о. министра молодежной политики снова назначена Юлия Меркулова
Исполняющей обязанности руководителя молодежного ведомства Юлия Меркулова стала во второй раз: в 2024 году она провела в этом статусе две недели — во время паузы после ухода ее прежнего начальника — Светланы Карелиной, в декретный отпуск, и до назначения нового главы управления Ксении Казаковой.
Юлия Меркулова закончила Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начинала с должности специалиста в «Липецкстате», в последнее время работала заместителем министра молодежной политики Липецкой области.
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