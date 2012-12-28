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сегодня, 12:47
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Два раза в одну реку: и. о. министра молодежной политики снова назначена Юлия Меркулова

На сайте министерства молодежной политики Липецкой области появилась информация об исполняющем обязанности руководителя ведомства — 35 летней Юлии Меркуловой. Напомним, что должность стала вакантной 4 марта, после того как министр молодежной политики Ксения Казакова была назначена руководителем областного управления физической культуры и спорта.

Исполняющей обязанности руководителя молодежного ведомства Юлия Меркулова стала во второй раз: в 2024 году она провела в этом статусе две недели — во время паузы после ухода ее прежнего начальника — Светланы Карелиной, в декретный отпуск, и до назначения нового главы управления Ксении Казаковой.

Юлия Меркулова закончила Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начинала с должности специалиста в «Липецкстате», в последнее время работала заместителем министра молодежной политики Липецкой области.
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Юлия Меркулова
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Макс
11 минут назад
Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно!
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Р
17 минут назад
Упадок во всем при нынешнем губере. Он вообще что то делает или нет?
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дима
10 минут назад
снимает и назначает
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34 минуты назад
Липецкой области есть молодёжная политика?
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Р
40 минут назад
Интересно за какие заслуги. Хотя
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А чё
41 минуту назад
Креативненько так
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Династия министров
43 минуты назад
С.И Карелина-Мягкова , И.В. Мягков - министры !
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Тасуют колоду
44 минуты назад
Зачем нам эта информация ? А Карелина-Мягкова дочь бывшего министра сельского хозяйства Липецкой области , если по современному . Династия министров !
Ответить
Тасуют колоду
50 минут назад
Зачем нам эта информация ? А Карелина-Мягкова дочь бывшего министра сельского хозяйства Липецкой области , если по современному . Династия министров !
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чиполино
54 минуты назад
город министроф
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гость
56 минут назад
да -нет профи в мэрии и области. по издержалось чиновничество.
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