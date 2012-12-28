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Общество
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14 минут назад
На двух десятках улиц отключат холодную воду
18 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители 23 улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по адресу: улица Монтажников, 3а. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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