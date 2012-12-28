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1088
46 минут назад
8

По встречной через две сплошные на красный свет

Авторегистратор снял грубое нарушение правил дорожного движения на улице Космонавтов.

Днем 17 марта на улице Космонавтов в Липецке произошло грубое нарушение ПДД.

Судя по записи с автомобильного регистратора, которую прислали в редакцию GOROD48, у остановки «11 Микрорайон» водитель черного автомобиля совершил обгон по встречной полосе через двойную сплошную линию в тот момент, когда автомобили в попутном направлении останавливались на красный сигнал светофора. В этот момент проезжую часть уже начали переходить пешеходы.
нарушение ПДД
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Город
21 минуту назад
Может человек какать захотел не в машине же ему это делать
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Викторм
21 минуту назад
Ай да дурень... Нет, таких обязательно надо наказывать...
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Андрей
28 минут назад
Взрослый человек отличен от ребёнка тем, что он задумывается о последствиях. Здесь явная неадекватность. Если ГАИ займётся, гарантированы лишение права управления вкупе со штрафом. Пересдача на право вождения, а заодно и психиатра пройдёт. И ПУСТЬ СПАСИБО СКАЖЕТ, что так обошлось! Сбил бы кого ни будь, не дай бог, и поехал бы с Ефремовым знакомиться лет на двенадцать.
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мишка
33 минуты назад
То же гиперактивный. А учителя в школе работали бы качественно, человек бы получил диагноз, лечение соответствующее, закончил коррекционную школу. Вод.удостоверение не получил бы и такого бы не было.
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36 минут назад
Случай не единичный, почти обыденность!
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И всё же
37 минут назад
Как много в стране идиотов. Обязательно найти и по всей строгости закона привлеч
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Так же
37 минут назад
Скоростной режим в разы превышен
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Житель
29 минут назад
Во сколько раз интересно? 120 или 180 км/ч ты там насчитал?
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