По встречной через две сплошные на красный свет

Авторегистратор снял грубое нарушение правил дорожного движения на улице Космонавтов.



В вашем браузере отключен JavaScript

Днем 17 марта на улице Космонавтов в Липецке произошло грубое нарушение ПДД.Судя по записи с автомобильного регистратора, которую прислали в редакцию GOROD48, у остановки «11 Микрорайон» водитель черного автомобиля совершил обгон по встречной полосе через двойную сплошную линию в тот момент, когда автомобили в попутном направлении останавливались на красный сигнал светофора. В этот момент проезжую часть уже начали переходить пешеходы.