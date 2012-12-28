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Общество
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46 минут назад
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По встречной через две сплошные на красный свет
Авторегистратор снял грубое нарушение правил дорожного движения на улице Космонавтов.
Судя по записи с автомобильного регистратора, которую прислали в редакцию GOROD48, у остановки «11 Микрорайон» водитель черного автомобиля совершил обгон по встречной полосе через двойную сплошную линию в тот момент, когда автомобили в попутном направлении останавливались на красный сигнал светофора. В этот момент проезжую часть уже начали переходить пешеходы.
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