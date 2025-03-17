В Ельце горела кровля цеха: эвакуированы 156 человек

Вечером 16 марта в Ельце на территории поселка Электрик пожарные тушили цех площадью 250 на 18 квадратных метров.«Уничтожен стол с картонными коробками, повреждена внутренняя отделка цеха, оборудование, стеллажи, остекление. Эвакуировано 156 человек», — сообщили в областном управлении МЧС.Цех тушили восемь пожарных отделений и подразделение елецкого МБУ «Аварийно-спасательная служба».