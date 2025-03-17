На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Происшествия
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37 минут назад
В Ельце горела кровля цеха: эвакуированы 156 человек
«Уничтожен стол с картонными коробками, повреждена внутренняя отделка цеха, оборудование, стеллажи, остекление. Эвакуировано 156 человек», — сообщили в областном управлении МЧС.
Цех тушили восемь пожарных отделений и подразделение елецкого МБУ «Аварийно-спасательная служба».
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