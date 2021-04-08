Происшествия

сегодня, 10:33

Липчанок бьют камнями, душат и режут

7 2685
#домашнее насилие
1
Липчанок бьют камнями, душат и режут

А они все равно прощают своих мужчин.

Мировые суды Липецкой области с начала года рассмотрели серию дел, связанных с домашним насилием. В 9 случаях из 10 от тумаков, а, иногда, чего-то серьезнее, страдают женщины. Но, как показывает судебная практика, побитые и униженные женщины к моменту рассмотрения дела прощают своих домашних тиранов.

Мировой судья СУ №2 Лебедянского района рассмотрела материалы обвинения безработного местного жителя в угрозе убийством. Пьяный мужчина днем 26 ноября 2020 года в частном доме в селе Ольховец напал на свою сожительницу. Он бросился на нее с ножом с фразой «Я тебя сейчас убью, зарежу!». Сперва женщина обратилась в полицию, но к моменту рассмотрения дела в суде она отозвала свои претензии.

В мировом суде Елецкого района слушали дело о побоях. Пьяный мужчина жестоко избил свою сожительницу. Он бил ее руками и разбил голову женщины камнем. Потерпевшая в суде заявила о прекращении дела по примирению сторон. Суд удовлетворил ходатайство.

В СУ№2 Елецкого района рассматривали материалы дела преступления, совершенного на станции Пажень. Пьяный обвиняемый поздно вечером 20 декабря набросился на свою бывшую жену. Мужчина повалил её на кровать, прижимая спиной к матрасу, лишив её возможности убежать, схватил за шею и стал сдавливать со словами: «Я тебя сейчас задушу!». В суде женщина заявила, что не имеет претензии к обвиняемому, так как тот выплатил ей 5 000 рублей в качестве извинения.


Стоит заметить, что накануне Верховный суд России предложил отнести дела о побоях к делам частно-публичного обвинения. Это значит, что правоохранительные органы будут проводить по ним расследование и, если есть вина, сами предъявлять обвинения и направлять дело в суд. Как считают в Верховном суде, так повысится эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, и дела о побоях нельзя будет прекратить по примирению сторон, государство сможет противостоять домашнему насилию.
7 2685
#домашнее насилие
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ванья

33 минуты назад
Вика, вот уже Мужика провоцируешь
ответить

Цени себя

33 минуты назад
Женщины обесценили себя! Терпят унижения, измены и спят с кем попало! Овцы ! За пару комплиментов на все готовы . А когда жена прощает измены, то тут с самооценкой полный ноль!
ответить

Блогер

33 минуты назад
Гость, смешной такой, в семье тоже бывает, что сожительствуют с несколькими, и это еще хуже, т.к. врут всем. Как будто если голову проломили и есть штамп в паспорте- то да, тут по-серьезнее будет)))
ответить

Один

42 минуты назад
А потом жалуются что на бытовухи не сразу реагируют! Они все равно мирятся в итоге. Может, у них ролевые игры такие
ответить

Вика

сегодня, 11:00
Мужик, чем же?
ответить

Гость

сегодня, 10:54
А зачем сожительство относить к семье? Не надо. Семья - это семья, а сожительствовать человек может сразу с несколькими, и что - во всех случаях будет семейно-бытовое?К обычным преступлениям отнести - и все.Глядишь, и думать будут и он, и она о последствиях.
ответить

Мужик

сегодня, 10:39
Так они сами их и провоцируют...
ответить

Еще в рубрике

44-летний липчанин жестоко избил гостя и выволок его на лестницу
#убийство
44-летний липчанин жестоко избил гостя и выволок его на лестницу

26 минут назад

Происшествия
Пострадавшие от осыпавшейся штукатурки автомобилисты могут обратиться в управляющую компанию
#штукатурка #ветер
Пострадавшие от осыпавшейся штукатурки автомобилисты могут обратиться в управляющую компанию

28 минут назад

Происшествия
Мужчины не поделили дорогу и один пырнул другого ножом
#ножевое ранение
2
Мужчины не поделили дорогу и один пырнул другого ножом

43 минуты назад

Происшествия
Виновник массового ДТП в «Университетском» отказался от медосвидетельствования
#ДТП
2
Виновник массового ДТП в «Университетском» отказался от медосвидетельствования

55 минут назад

Происшествия
В Липецке припаркованные у дома машины засыпало штукатуркой
#ветер #ЖКХ
10
В Липецке припаркованные у дома машины засыпало штукатуркой

сегодня, 09:28

Происшествия
В «Университетском» произошло массовое ДТП: разбиты четыре автомобиля
#авария #ДТП
11
В «Университетском» произошло массовое ДТП: разбиты четыре автомобиля

сегодня, 09:28

Происшествия