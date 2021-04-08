Липчанок бьют камнями, душат и режут

А они все равно прощают своих мужчин.

Мировые суды Липецкой области с начала года рассмотрели серию дел, связанных с домашним насилием. В 9 случаях из 10 от тумаков, а, иногда, чего-то серьезнее, страдают женщины. Но, как показывает судебная практика, побитые и униженные женщины к моменту рассмотрения дела прощают своих домашних тиранов.



Мировой судья СУ №2 Лебедянского района рассмотрела материалы обвинения безработного местного жителя в угрозе убийством. Пьяный мужчина днем 26 ноября 2020 года в частном доме в селе Ольховец напал на свою сожительницу. Он бросился на нее с ножом с фразой «Я тебя сейчас убью, зарежу!». Сперва женщина обратилась в полицию, но к моменту рассмотрения дела в суде она отозвала свои претензии.



В мировом суде Елецкого района слушали дело о побоях. Пьяный мужчина жестоко избил свою сожительницу. Он бил ее руками и разбил голову женщины камнем. Потерпевшая в суде заявила о прекращении дела по примирению сторон. Суд удовлетворил ходатайство.



В СУ№2 Елецкого района рассматривали материалы дела преступления, совершенного на станции Пажень. Пьяный обвиняемый поздно вечером 20 декабря набросился на свою бывшую жену. Мужчина повалил её на кровать, прижимая спиной к матрасу, лишив её возможности убежать, схватил за шею и стал сдавливать со словами: «Я тебя сейчас задушу!». В суде женщина заявила, что не имеет претензии к обвиняемому, так как тот выплатил ей 5 000 рублей в качестве извинения.





Стоит заметить, что накануне Верховный суд России предложил отнести дела о побоях к делам частно-публичного обвинения. Это значит, что правоохранительные органы будут проводить по ним расследование и, если есть вина, сами предъявлять обвинения и направлять дело в суд. Как считают в Верховном суде, так повысится эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, и дела о побоях нельзя будет прекратить по примирению сторон, государство сможет противостоять домашнему насилию.