48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта

Мужчину разозлило, что самолёт приземлится в Сургуте вместо Норильска.

Утром 15 марта в аэропорту города Сургута задержали 48-летнего липчанина, прилетевшего рейсом из Москвы.«Во время полета мужчина имел признаки опьянения и нарушал общественный порядок. Первоначально самолет должен был следовать в Норильск, но из-за погодных условий было принято решение о посадке в Сургуте. Когда это сообщили пассажирам, липчанин стал возмущаться, выражаться грубой нецензурной бранью, ходить по салону, отказываясь вернуться на свое место. Мужчина провоцировал конфликтную ситуацию и пытался войти в кабину командира воздушного судна», — сообщает Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте.Нарушителя доставили в дежурную часть и направили на освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение мужчины, концентрация спирта составила 0,796 мг/л.На липчанина составили два административных протокола: по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).