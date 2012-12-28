Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

Число заболевших за неделю снизилось на 15,4%.

На минувшей неделе количество заболевших ОРВИ в Липецкой области снизилось на 15,4%, всего с 10 по 16 марта было зарегистрировано 8603 случая ОРВИ, в том числе 148 случаев гриппа.При этом заболеваемость остаётся выше уровня эпидпорога на 16,07%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (67,6% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 29 человек, что на 6,5% ниже уровня предыдущей недели.