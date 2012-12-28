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Здоровье
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34 минуты назад
Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Число заболевших за неделю снизилось на 15,4%.
При этом заболеваемость остаётся выше уровня эпидпорога на 16,07%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (67,6% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 29 человек, что на 6,5% ниже уровня предыдущей недели.
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