На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Происшествия
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21 минуту назад
26 палов сухой травы тушили пожарные в пятницу и выходные дни
Трава горела почти во всех районах и округах области.
В Липецке палы возникли на первой линии СНТ «Аэропорт-2», улице Шоссейной и переулке Уютном.
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