26 палов сухой травы тушили пожарные в пятницу и выходные дни

Трава горела почти во всех районах и округах области.



За пятницу и выходные дни пожарные подразделения областного управления МЧС потушили 26 палов сухой травы. Такие пожары возникли в Грязинском и Добринском районе, Добровском округе, Лев-Толстовском и Лебедянском районах, Липецком округе, Тербунском, Хлевенском и Чаплыгинском районах, в Липецке и Лебедяни. Площадь пожаров составила от 0,01 га до двух гектаров.В Липецке палы возникли на первой линии СНТ «Аэропорт-2», улице Шоссейной и переулке Уютном.