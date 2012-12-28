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сегодня, 11:26
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11 человек пострадали в авариях за пятницу и выходные дни

Среди пострадавших 77-летний мужчина и 13-летняя девочка.

За пятницу и выходные дни Госавтоинспекция зарегистрировала в Липецкой области восемь ДТП, в них пострадали 11 человек.

Самая серьезная из этих аварий произошла 14 марта на трассе Орел-Тамбов в Грязинском районе. Напомним, у поворота к базе отдыха «Парус» столкнулись автомобили «Опель» под управлением 68-летнего водителя, «Датсун» с 49-летним мужчиной за рулем и грузовик «МАН» под управлением 38-летнего водителя. В аварии пострадали водитель «Датсуна», его жена и дочь, всех троих госпитализировали.




В тот же день в Добринском на дороге станция Плавица – примыкание к дороге Добринка – Хворостянка 36-летний водитель «Лады Калины» сбил 77-летнего велосипедиста. Пенсионер доставлен в больницу.

15 марта в Грязях столкнулись «Лада Веста» под управлением 52-летнего мужчины и «Форд» с 23-летним водителем. С места аварии госпитализирована 23-летняя пассажирка «Форда».
В Лев-Толстовском районе на  дороге Лев-Толстой – Первомайское произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» с 51-летним водителем и «Сеаз» под управлением 74-летнего мужчины.  В аварии пострадала 13-летняя пассажирка второго автомобиля — ее доставили в больницу.

16 марта в Лебедянском районе на дороге Красное – Теплое «Тойота» под управлением 64-летнего водителя столкнулась с движущимся в попутном направлении мотоблоком. 28-летний водитель мотоблока и его 64-летний пассажир госпитализированы.

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Комментарии (2)

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сегодня, 11:52
за рулем телефон в руки не брать! уж какая необходимость то...
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Савелий
сегодня, 11:43
Какой еще пассажир мотоблока?? На мотоблоке перевозка пассажиров категорически запрещена!
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