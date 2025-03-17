На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Общество
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сегодня, 11:49
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В Липецкой области сдуло остановку
Павильон не был закреплён.
По словам очевидцев, судя по всему, основание остановки просто забыли забетонировать. Или ещё не успели — металлический павильон совсем новый. И порывом ветра его просто сдуло с места.
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