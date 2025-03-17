В Липецкой области сдуло остановку

Павильон не был закреплён.

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В деревне Бредихино Краснинского района опрокинулась остановка общественного транспорта.По словам очевидцев, судя по всему, основание остановки просто забыли забетонировать. Или ещё не успели — металлический павильон совсем новый. И порывом ветра его просто сдуло с места.