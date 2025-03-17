Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о нанесении побоев первокласснице
Происшествия
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
Происшествия
В Липецке утром поезд сбил мужчину
Происшествия
Сегодня в Липецке: грачи прилетели, главные признаки скорого увольнения
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Политика
Читать все
ЖК «Турист-2» может стать ниже, чем было задумано первоначальным проектом
Общество
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Политика
Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
В Липецке утром поезд сбил мужчину
Происшествия
Начальника отделения почтовой связи осудили за присвоение денег
Общество
В Липецкой области сдуло остановку
Общество
26 палов сухой травы тушили пожарные в пятницу и выходные дни
Происшествия
11 человек пострадали в авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
В Ельце горела кровля цеха: эвакуированы 156 человек
Происшествия
Читать все
Общество
1014
сегодня, 11:49
6

В Липецкой области сдуло остановку

Павильон не был закреплён.

В деревне Бредихино Краснинского района опрокинулась остановка общественного транспорта.

AA5D92EB-DA01-409C-A8D6-12B4B9847868.jpeg+2025-03-17-11.40.34.jpg

По словам очевидцев, судя по всему, основание остановки просто забыли забетонировать. Или ещё не успели — металлический павильон совсем новый. И порывом ветра его просто сдуло с места.
благоустройство
дороги
0
1
3
3
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
и так сойдет
15 минут назад
кто принимал сие творение ,на бутылку с исполнителем
Ответить
Викторм
17 минут назад
Ручки золотые.............
Ответить
Гость
36 минут назад
2 уголка и 2 профлиста, остановка готова, а бетонировать не собирались и так сойдет..
Ответить
Р
39 минут назад
По плану. Опять своровали деньги на работе
Ответить
в СССР
45 минут назад
делали остановки до сих пор стоят по деревням, а не эти из фольги по безумным ценам для откатов!
Ответить
Рустам
55 минут назад
Хорошо не кого не зацепил и то хорошо.....
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить