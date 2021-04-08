Происшествия

27 минут назад

В Липецке прыгавший по капотам парень помял несколько машин

1 436
#хулиганство

Автомобилисты написали заявления в полицию.

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С припаркованными у дома №25 на улице Студёновская в Липецке машинами ночью 1 апреля кто-то очень неудачно пошутил: молодой человек пробежался по капотам автомобилей, в результате чего несколько машин получили повреждения.

Как рассказал GOROD48 один из автомобилистов Сергей Алексеев, 1 апреля в 4:25 утра он проснулся от звуков сработавших сигнализаций, выглянул в окно и увидел, как мимо машин проходит группа молодых людей, один из которых прыгает по капотам автомобилей. Сергей Алексеев тут же выбежал на улицу. Но молодые люди успели разбежаться. На машинах остались следы и вмятины.

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В районе улицы Ленина вместе с инспекторами ГИБДД Сергей Алексеев догнал двоих молодых людей — но те ли это хулиганы или нет, сказать сложно: всё происходило ночью, а лица на запись камеры наблюдения практически не попали. Из опознавательных знаков — только одежда.

- В нашем дворе пострадали несколько машин: две «двенадцатых», «Лада Ларгус», «Хёндай Солярис», «Лада Приора», «Волга» и «Форд Фокус», - рассказал GOROD48 Сергей Алексеев.

У самого Сергея Алексеева осталась вмятина на капоте «двенадцатой». Мужчина и несколько его соседей написали заявления в отдел полиции №5.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявления от несколько их собственников автомобилей с улицы Студёновская, действительно, поступили в полицию, по ним проводится проверка, в том числе будет назначена материально-техническая экспертиза, которая позволит определить сумму ущерба, нанесённого пострадавшим автомобилистам. 

По предварительным данным, этот ущерб во многих случаях небольшой, а отдельные машины, по которым попрыгал хулиган, и вовсе остались без повреждений.


1 436
#хулиганство

Комментарии (1)

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ник

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