Происшествия

сегодня, 09:28

В Липецке припаркованные у дома машины засыпало штукатуркой

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#ветер #ЖКХ
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Несколько автомобилей получили повреждения.

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Сегодня из-за сильного ветра в Липецке у дома №2 на бульваре Есенина отлетевшей облицовочной штукатуркой засыпало несколько автомобилей.

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- Машинам по-разному досталось, мне кажется, нашей больше всех, - сообщила GOROD48 Дарья Виниченко. - Муж уже уехал писать заявление в полицию, мы обратились и в управляющую компанию ООО «ГУК «Стахановская».

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У автомобиля Дарьи «Грейт Волл Ховер» куском облицовочной штукатурки помяло крышу, вдавило фару. На некоторых машинах куски штукатурки лежат на капотах.

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Белые пятна на земле и асфальте - это куски штукатурки

Как сообщили GOROD48 в ООО «ГУК «Стахановская», директор управляющей компании не может прокомментировать ситуацию, потому что как раз сейчас обсуждает её в департаменте ЖКХ Липецка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стихия стала причиной проблем с фасадом здания по улице Есенина, где отвалился кусок штукатурки. Сообщение об этом поступило на пульт системы «112».

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4 1348
#ветер #ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Парковка у родного подъезда

52 минуты назад
Стройте парковки.
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гость

58 минут назад
Пусть в полиции разберутся , на каком основании черный автомобиль стоял на открытой земле ! Фото как доказательство вины !
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Гость

58 минут назад
Из-за сильного ветра? Я что то пропустил?
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гость

сегодня, 09:31
Замечательная новость !
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