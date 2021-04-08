В Липецке припаркованные у дома машины засыпало штукатуркой

Несколько автомобилей получили повреждения.





Белые пятна на земле и асфальте - это куски штукатурки







Как сообщили GOROD48 в ООО «ГУК «Стахановская», директор управляющей компании не может прокомментировать ситуацию, потому что как раз сейчас обсуждает её в департаменте ЖКХ Липецка.





Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, стихия стала причиной проблем с фасадом здания по улице Есенина, где отвалился кусок штукатурки. Сообщение об этом поступило на пульт системы «112».

Сегодня из-за сильного ветра в Липецке у дома №2 на бульваре Есенина отлетевшей облицовочной штукатуркой засыпало несколько автомобилей.- Машинам по-разному досталось, мне кажется, нашей больше всех, - сообщила GOROD48 Дарья Виниченко. - Муж уже уехал писать заявление в полицию, мы обратились и в управляющую компанию ООО «ГУК «Стахановская».У автомобиля Дарьи «Грейт Волл Ховер» куском облицовочной штукатурки помяло крышу, вдавило фару. На некоторых машинах куски штукатурки лежат на капотах.