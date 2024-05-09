Сегодня в Липецке: грачи прилетели, главные признаки скорого увольнения

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Днём в Липецке термометр покажет 3-5 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; К. Цеткин, 1а, 1а стр.1, 1а стр. 3, вл. 33, 1 стр.1, вл. 33 стр. 1, 1 стр. 3, 20, 23, 25, 25а, 53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д; Литаврина, 8; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Первомайской, 3, 35, 35а; Скороходова, 30, 32; Юношеской, 13; в переулках Литаврина, 2; Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.









С 9:00 до 12:00 в связи с ремонтом оставят без электричества дом на улице Теперика, 13.









Интерактивное мероприятие, включает в себя не только чтение рассказа «День рождения Борьки», но и множество игр и конкурсов: например, викторину по сюжету, где каждый сможет проверить свою внимательность и знания.









Фото vk.com

Как обычно, Колбаско извлечёт на свет необычные факты из биографии своего героя. Так, например, он расскажет, что в молодости Юрский мечтал стать цирковым артистом. Мало кто сейчас помнит, но первые фильмы с его участием оказались под запретом. Тем не менее, он воплотил на экране около 50 образов: в том числе, американского физика-теоретика Оппенгеймера, ученого Константина Циолковского, неповторимых деда Митю («Любовь и голуби») Остапа Бендера. А вы знали, что Станислав Говорухин пригласил Сергея Юрского в сериал «Место встречи изменить нельзя» на роль Петра Ручечника, которого в итоге сыграл Евгений Евстигнеев? Но, прочитав сценарий, артист выпросил у режиссера одну из главных ролей роль – невинно арестованного интеллигента Груздева.











Кадр из к/ф "Место встречи изменить нельзя"





Сходить сегодня можно на выставку-ярмарку «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). Оно включает несколько залов, где можно увидеть работы липецких ремесленников, вписанных в домашний интерьер. Кроме того, сейчас там проходит выставка Романовской игрушки и экспозиция картин Сергея Коржова (6+).















Фото липецкаяобласть.рф





Но у нас есть и свой праздник – День Герасима-грачевника. Считается, что в скрепной стране даже грачи умные и дисциплинированные. Поэтому прилететь из теплых краёв, помолясь, они должны именно сегодня. Обратите внимание на улицах. Если же грачи прилетали раньше 17 марта, это считалось нехорошей приметой: предсказывали неурожайный и голодный год.











Здесь и вверху картина А. Саврасова "Грачи прилетели"

Предприниматели Липецкой области могут получить государственную поддержку могут получить на строительство модульных гостиниц и отелей.







Минэкономразвития России проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения гостей на 2025-2027 годы. Заявки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принимает министерство экономического развития Липецкой области до 24 марта на электронную почту ed@admlr.lipetsk.ru . Консультации по телефону: +7(4742)22-86-87.













Главный сигнал – человек теряет интерес к работе. Этот признак отметили 33% HR-специалистов. Каждый пятый (20%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 15%, а демонстрацию недовольства — 13%. Каждый девятый кадровик (11%) замечает тревожность. По мнению такого же числа опрошенных о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.









59% липецких работников заявили в опросе SuperJob, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные рабочие ситуации. «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте».











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, К. Цеткин, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.С 9:00 до 17:00 основном этап отключения электроэнергии затронет дома на улицах Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; Дорожной; Зареченской, 7, 44; Земной, 14; Инженерной, 5; Катукова, 5; Кленовой; К.Маркса, 5; Лесопарковое хозяйство 21в, 116; Фурманова, Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4; Шуминского С.Л., 1, 1а, 3; на проспекте имени 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а; Петровском проезде, 2; Осеннем проезде, 17, а также в районе Нижнего парка.Понедельник – день тяжелый и добраться куда-либо в первый рабочий день особенно непросто. Сегодня как никогда пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложени, которые могут вовремя подсказать о проблемных участках движения.Библиотека национальных культур (ул. Московская, 117) приглашает в 10:20 на проект «Час радостного чтения». Сегодня состоится литературно-игровая программа «Этот праздник День рождения!» по рассказу Натальи Гузеевой «День рождения Борьки»Дети смогут пофантазировать, придумав собственные забавные истории о том, как бы они отметили день рождения Борьки. Это отличная возможность развить творческое мышление, обогатить словарный запас и почувствовать себя настоящими сказочниками.16 марта исполнилось бы 90 лет замечательному советском артисту Сергею Юрскому. Этому событию известный липецкий киновед Алексей Колбаско посвятит сегодня в 15:30 встречу в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16)Колбаско расскажет и о единственной режиссерской работе Юрского в полнометражном кино – фильме «Чернов/Chernov».Здесь проводят мастер-классы для посетителей любого возраста – от малышей до взрослых, на которых каждый ремесленник может поделиться опытом создания уникальных авторских работ.В мире сегодня празднуют День Святого Патрика, покровителя Ирландии, а также Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.За два прошлых года субсидию получили три проекта строительства модульных гостиниц в Краснинском и Задонском районах и в Добровском округе.В условиях, когда у многих компаний каждый сотрудник на счету, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил список признаков, свидетельствующих о желании сотрудника поскорее уволиться.Среди других признаков предстоящего увольнения кадровики отмечают внезапно возникающую безответственность, отказ от соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы, проявления высокомерия.37% признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом. 4% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.Липчане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 76% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.Вот только любопытно: если наши сотрудники такие смелые и инициативные, откуда берутся толпы людей, которые и шагу не могут ступить без одобрения сверху, заглядывают начальству в рот и бегают согласовывать каждый свой шаг?