На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: грачи прилетели, главные признаки скорого увольнения
Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.
Днём в Липецке термометр покажет 3-5 градусов тепла. Будет облачно, но без осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; К. Цеткин, 1а, 1а стр.1, 1а стр. 3, вл. 33, 1 стр.1, вл. 33 стр. 1, 1 стр. 3, 20, 23, 25, 25а, 53, 54, 55, 55/31, 55а, 55а/2, 55б, 55д, 56д; Литаврина, 8; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а; Первомайской, 3, 35, 35а; Скороходова, 30, 32; Юношеской, 13; в переулках Литаврина, 2; Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Базарной, К. Цеткин, Почтовой, Шахматной, в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Сырском, Технологическом, Усадебном, Чистом.
Отключение воды
С 9:00 до 12:00 в связи с ремонтом оставят без электричества дом на улице Теперика, 13.
С 9:00 до 17:00 основном этап отключения электроэнергии затронет дома на улицах Генерала Меркулова, 23, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35; Дорожной; Зареченской, 7, 44; Земной, 14; Инженерной, 5; Катукова, 5; Кленовой; К.Маркса, 5; Лесопарковое хозяйство 21в, 116; Фурманова, Хорошавина А.И., 2, 3/1, 4; Шуминского С.Л., 1, 1а, 3; на проспекте имени 60-летия СССР, 18, 18а, 20, 20а; Петровском проезде, 2; Осеннем проезде, 17, а также в районе Нижнего парка.
Пробки
Понедельник – день тяжелый и добраться куда-либо в первый рабочий день особенно непросто. Сегодня как никогда пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложени, которые могут вовремя подсказать о проблемных участках движения.
Радостное чтение
Библиотека национальных культур (ул. Московская, 117) приглашает в 10:20 на проект «Час радостного чтения». Сегодня состоится литературно-игровая программа «Этот праздник День рождения!» по рассказу Натальи Гузеевой «День рождения Борьки» (6+).
Интерактивное мероприятие, включает в себя не только чтение рассказа «День рождения Борьки», но и множество игр и конкурсов: например, викторину по сюжету, где каждый сможет проверить свою внимательность и знания.
Фото vk.com
Дети смогут пофантазировать, придумав собственные забавные истории о том, как бы они отметили день рождения Борьки. Это отличная возможность развить творческое мышление, обогатить словарный запас и почувствовать себя настоящими сказочниками.
Сергей Юрский мечтал….о цирке, а в фильме «Место встречи изменить нельзя» должен был играть бандита
16 марта исполнилось бы 90 лет замечательному советском артисту Сергею Юрскому. Этому событию известный липецкий киновед Алексей Колбаско посвятит сегодня в 15:30 встречу в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) (12+)
Как обычно, Колбаско извлечёт на свет необычные факты из биографии своего героя. Так, например, он расскажет, что в молодости Юрский мечтал стать цирковым артистом. Мало кто сейчас помнит, но первые фильмы с его участием оказались под запретом. Тем не менее, он воплотил на экране около 50 образов: в том числе, американского физика-теоретика Оппенгеймера, ученого Константина Циолковского, неповторимых деда Митю («Любовь и голуби») Остапа Бендера. А вы знали, что Станислав Говорухин пригласил Сергея Юрского в сериал «Место встречи изменить нельзя» на роль Петра Ручечника, которого в итоге сыграл Евгений Евстигнеев? Но, прочитав сценарий, артист выпросил у режиссера одну из главных ролей роль – невинно арестованного интеллигента Груздева.
Кадр из к/ф "Место встречи изменить нельзя"
«Липецкие ремёсла»
Сходить сегодня можно на выставку-ярмарку «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36). Оно включает несколько залов, где можно увидеть работы липецких ремесленников, вписанных в домашний интерьер. Кроме того, сейчас там проходит выставка Романовской игрушки и экспозиция картин Сергея Коржова (6+).
Фото липецкаяобласть.рф
Прилетели к нам грачи…
В мире сегодня празднуют День Святого Патрика, покровителя Ирландии, а также Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.
Но у нас есть и свой праздник – День Герасима-грачевника. Считается, что в скрепной стране даже грачи умные и дисциплинированные. Поэтому прилететь из теплых краёв, помолясь, они должны именно сегодня. Обратите внимание на улицах. Если же грачи прилетали раньше 17 марта, это считалось нехорошей приметой: предсказывали неурожайный и голодный год.
Здесь и вверху картина А. Саврасова "Грачи прилетели"
Надоело работать? Открой гостиницу!
Предприниматели Липецкой области могут получить государственную поддержку могут получить на строительство модульных гостиниц и отелей.
Минэкономразвития России проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения гостей на 2025-2027 годы. Заявки от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц принимает министерство экономического развития Липецкой области до 24 марта на электронную почту ed@admlr.lipetsk.ru. Консультации по телефону: +7(4742)22-86-87.
Когда коллега «встал на лыжи»
В условиях, когда у многих компаний каждый сотрудник на счету, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составил список признаков, свидетельствующих о желании сотрудника поскорее уволиться.
Главный сигнал – человек теряет интерес к работе. Этот признак отметили 33% HR-специалистов. Каждый пятый (20%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 15%, а демонстрацию недовольства — 13%. Каждый девятый кадровик (11%) замечает тревожность. По мнению такого же числа опрошенных о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.
Среди других признаков предстоящего увольнения кадровики отмечают внезапно возникающую безответственность, отказ от соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы, проявления высокомерия.
Нам трудности только помогают. По крайней мере – в опросе
59% липецких работников заявили в опросе SuperJob, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные рабочие ситуации. «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте».
37% признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом. 4% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.
Липчане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 76% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.
Вот только любопытно: если наши сотрудники такие смелые и инициативные, откуда берутся толпы людей, которые и шагу не могут ступить без одобрения сверху, заглядывают начальству в рот и бегают согласовывать каждый свой шаг?
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворной очередной рабочей недели! Пусть ваши цели и планы сбываются, а в паузах ждут только хорошие новости. Следить за лентов событий, как обычно, удобнее всего на GOROD48, за которым неспроста закрепилась репутация электронного имени Липецка. Все главные новости города и региона вы оперативно найдёте у нас, а ещё – прогнозы, аналитику и много всего интересного. Чаще заходите на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Мы работаем 24/7 и ждём вас снова и снова.
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