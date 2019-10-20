Кто к нам с пивом придет, тот за водкой и побежит

Итоги недели.

Эта неделя запомнилась на удивление теплой, фактически августовской, погодой. А еще внезапно всплывшей пивной темой. С нее и начнем.Впрочем, почему внезапно? Неделей ранее в липецкой общественной приемной главы правительства РФ Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия» обсуждали проект изменения ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции)», предложенный депутатами Госдумы от «ЕР». Проект изменений касается питейных заведений, разместившихся на первых этажах многоквартирных домов. Депутаты-«единороссы» решили вступиться за жильцов таких домов, придумав ряд ограничительных поправок федерального законодательства «в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания». Главное в законодательной инициативе «Единой России», уже прошедшей первое чтение, указание на то, что зал обслуживания бара или буфета, в которых проводится розничная продажа алкоголя, не должен быть меньше 20 кв.м. (см.).Ну, а на этой неделе о пиве заговорили в Липецком горсовете. В мэрии также разработали свои стандарты для хозяйствующих субъектов. Так, для расположенных на первых этажах жилых домов предприятий общественного питания (закусочных, рюмочных, пивбаров) предлагается режим работы с 9.00 до 23.00, для торговых объектов - с 9.00 до 21.00. Такие точки должны иметь изолированный вход, дополнительную шумоизоляцию, мужской и женский туалеты. От территорий детсадов, школ, спортивных объектов и объектов военного назначения входы в питейные заведения должны находиться, как минимум, на расстоянии в 50 метров, а от медицинских организаций - в 20 метрах. В предложениях городской администрации - закрытие пивных заведений в том случае, если в их отношении есть три нарушения действующего законодательства, подтвержденных вступившими в силу решениями судов. В одностороннем порядке чиновникам закрывать пивнушки нельзя. Еще одно отличие муниципального законопроекта от партийного проекта «Единой России» в том, что в Липецке предлагается увеличить площадь питейных заведений, расположенных в жилых домах, с 20 до 50 кв.м.На том же заседаниив городских забегаловках. По словам депутата Веры Урываевой, в Германии они значительно вкуснее.А потом слово взял губернатор.. В администрации области разрабатывают стандарты работы питейных заведений. Они не очень-то отличаются от тех, что предложены мэрией. Но областные чиновники хотят еще вменить владельцам пивных благоустройство прилегающих к барам территории, а зимой чистить их от снега. Помещения заведений должны иметь обязательные аварийные выходы. К тому же их должно оборудовать не только камерами уличного наблюдения, но и собственными автопарковками, на которых три машиноместа необходимо отдать инвалидам. А еще у баров и кафе должны быть пандусы!Кстати, что будет с теми бизнесменами, которые откажутся соблюдать эту хартию?- Стандартизация поможет держать работу пивных под контролем. Кроме ужесточения правил торговли необходимо формировать у общества культуру потребления алкогольных напитков, - считает Игорь Артамонов.Еще древние знали, что где алкоголь - там горе. Как пример - трагедия на улице Демьяна Бедного в Липецке, произошедшая 23 сентября прошлого года. В гости к недавно купившему тут дом узбеку Рустаму Эргашеву пришли его новые соседи - Александр и Елена Мартыновы. Что стало причиной их убийства хозяином дома, неизвестно, но доподлинно установлено, что все они распивали спиртное.Рустаму Эргашеву, обвиняемому в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность (см.).Помимо косвенных улик вину подсудимого доказали результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела в один из пакетов, найденных под полом дома подсудимого. Кстати, следы крови супругов нашли и на домашних тапочках Эргашева. Сам он, кстати, заявил, что выпроводил своих гостей поздно вечером 23 сентября. Потом, когда почувствовал в своем доме запах разлагающейся плоти, подумал, что где-то под полом сдохла мышь. Узнав из разговоров соседей по улице и публикаций в СМИ об исчезновении супругов Мартыновых, испугался, что его обвинят в их убийстве и стал жить в гараже, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Когда его убежище стала штурмовать группа захвата, Эргашев попытался свести счеты с жизнью, но в этом не преуспел.В эту пятницуА еще на этой неделе. 48-летний житель села Казинка утром 1 января 2019, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил супругу, нанеся ей не менее 60 ударов руками и ногами. На допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи домой, не застал свою жену и отправился на ее поиски. Когда вернулся, нашел ее пьяной…На этой неделе стало известно, чтоИдею вынесли на заседание Градостроительного совета (на такие совещания уже не приглашают СМИ). И тут же вице-спикер городского Совета Евдокия Бычкова высказала пожелание собрать на такой памятник, который хотят водрузить на пересечении проспекта Победы и улицы Водопьянова, деньги с липчан.- После стелы на площади Победы он мог бы стать вторым «народным памятником». Война коснулась каждой российской семьи. И я, и многие другие липчане внесли бы свой вклад в этот проект, - заявила очень активная депутатша, которой, кажется, до всего есть дело.Нужен ли липчанам очередной монумент, да еще и на проспекте Победы, в начале которого к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войны установили памятную стелу, а конце уже давно стоит памятник Танкистам. И, кстати, в 500 метрах от стелы на площади Победы в 2014 году установили памятник Героям Первой мировой войны. Не много ли милитаризма на 3800 метров одной городской улицы?Возможно, глава Липецка Евгения Уваркина вынесет эту идею на общественное обсуждение. Так было бы, по крайней мере, честно. Ведь в то же время. Рисунок появился в 2015 году. Он обыгрывает известный фронтовой снимок, на котором командир поднимал солдат в атаку (через мгновение после того, как военкор щелкнул затвором камеры, его сразила вражеская пуля). Также художники нарисовали орден Отечественной войны и флаг России. И вскоре это граффити исчезнет в ходе ремонта высотке по улице Берзина, 2.. В расчете на душу населения в III квартале он составил 9 399 рублей. В то же время прожиточный минимум в расчете на душу населения во II квартале составлял 9 726 рублей.Эту новость просмотрели более 17 тысяч раз. Почти все читатели отметились критическими замечаниями в адрес чиновников. Мы, впрочем заметим, что в нашем регионе в III квартале из года в год всегда этот самый прожиточный минимум падал по сравнению с кварталом предыдущим.А мы спросили у горожан, много это или мало - 9 399 рублей? ИА что еще удивило горожан на этой неделе?Еще одна возможность сэкономить - не оплачивать проезд. И ею активно пользуются (см.). Липчане пользуются тем, что штрафов для сознательных «зайцев» в липецком транспорте нет. Максимальная мера, которую могут применить к безбилетнику, - высадить из автобуса или трамвая. Впрочем, в мэрии уже разрабатывают проект соответствующего нормативного акта, который введет штрафы для «зайцев».В четверг. Причина - масса недоделок по благоустройству объектов попавших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по улицам Гоголя, Ильича, 40 лет ВЛКСМ и Космонавтов).- Противно смотреть, как в этом году в Липецке ведутся дорожные работы! Нет претензий только к качеству асфальтобетона. А к благоустройству территории, тротуарам, озеленению, примыканиям отремонтированных дорог к второстепенным - масса нареканий, - сообщили GOROD48 в областном управлении дорог и транспорта.Как стало известно GOROD48, в администрации области решают, как наказать ответственных за дорожные ремонты чиновников мэрии Липецка. Возможно, кто-то поплатится своим местом. Но уже известно, что часть полномочий по дорожным ремонтам после скандалов этого строительного сезона областники заберут себе. И в следующем году вся организационная работа по дорожным ремонтам Липецка может стать прерогативой областной администрации.Эту новость активно комментировали.: «улицу Ильича в хороший дождь просто смоет - теперь нет ливнёвки, был целый канал с боку, теперь все пойдёт по полотну дороги и поднимет асфальт как на Студёновской 3 года назад в ливень».: «Парламентарий Александр Ушаков рассказал, что к нему обратились жители переулка Радиаторный, которые часто страдают от подтопления домов и придомовой территории. Липчане готовы в рамках инициативного бюджетирования возвести гидротехническое сооружение, чтобы вода их не затапливала. - Строительство канализаций, гидротехнических средств, освещения, даже строительство новых парковочных мест или строительство дорог не предусмотрено и на это средства не выделяются, - пояснила Любовь Райдер».: «Напоминает работу слесаря-интеллигента из «12 стульев», который подрядился починить старые ворота, расклепал их, разбросал во дворе, «… после чего совершенно охладел к воротам».… На комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству в Липецком горсовете депутат Роман Нижегородов спросил, когда по проспекту Победы поедет общественный транспорт:- Примерные сроки хотя бы известны? Четыре с половиной месяца тысячи людей ходят пешком от памятника Танкистам к Октябрьскому рынку!Оказалось,. Не знают чиновники и как будет организовано движение общественного транспорта по проспекту Победы в следующем году, когда строители возьмутся за реконструкцию второй очереди этой магистрали - от автовокзала до площади Победы. Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сказал лишь, что, возможно, часть маршрутов будет пущена по улице Папина по временной схеме. Вообще не предусматривающей ни остановочных карманов, ни павильонов.Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, почему так? Оказалось, что в муниципальном бюджете нет средств на благоустройство улицы Папина. Денег нет даже на то, чтобы демонтировать с нее опоры ЛЭП после того, как специалисты АО «ЛГЭК» уберут высоковольтную линию под землю. Раз так, то перераспределение части потока общественного транспорта на постоянной основе с проспекта Победы на улицу Папина невозможно.. Проект соответствующего положения представлен депутатам. Социально значимыми проектами, по мнению чиновников, должны стать благоустройство (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, парков, скверов, набережных, мест отдыха, пляжей, улиц, велосипедных дорожек); устройство открытых плоскостных сооружений, площадок; установка малых архитектурных форм, игрового (спортивного) оборудования, элементов архитектурного освещения объектов благоустройства. Муниципалитет со своей стороны окажет поддержку организациям и предпринимателям в виде предоставления субсидий из бюджета города, предоставления в залог имущества и имущественных прав, муниципальных гарантий, льготы по земельному налогу.А еще. Лучший среди трех проектов выберут горожане на сайте «Открытый Липецк» и в Instagram мэра.Примечательно, что таким музеем «Автолегенда» ранее владел депутат областного Совета Александр Конаныхин (часть машин он представляет мэрии ежегодно для парада ретро-техники на День Победы). До своего конфликта с законом (Октябрьский райсуд Липецка в прошлом году оштрафовал экс-директора «Липецкэнерго» на 100 000 рублей, обязав его возместить нанесенный компании ущерб в 14 миллионов рублей по делу о мошенничестве, по которому он провел несколько месяцев по арестом) Конаныхин указывал в своей декларации о доходах «ГАЗ-12» - советский шестиместный седан, серийно производившийся в 1949-1959 годах, «ГАЗ-13», известный как «Чайка», «ГАЗ-69», внедорожник, в народе называемом «козлом», «ЗАЗ-965» - старый «ушастый» «Запорожец», прототипом которого был «Fiat 600». Может, именно его «Автолегенда» и станет городским музеем ретро-автомобилей?А вот и кадровые новости.. Она будет курировать вопросы социальной сферы. Амэрии Липецка по собственному желанию.Начальник управления и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина на этой неделе сделала громкое заявление:. Все поля для складирования птичьего помета возле аэропорта перенесут на новые площадки. За 30 километров от городской черты.Будет вонять или нет - узнаем на днях. А вот заявление тех же областных экологов о том, чтомы проверим в следующем году (в администрации области назвали очередным фейком сообщения в соцсетях о том, что 173 га земли на территории Ивовского сельсовета станут местом переработки доставляемых вагонами по железной дороге ТКО).. По словам Галины Рощупкиной, тем самым продолжена работа по экологической реабилитации реки в районе Липецка, затронутой углублением ее русла. На сегодняшний день земснаряд прошел 25 километров, намыв 400 тысяч кубометров грунта. Большая его часть попала на Зеленый остров, что вызвало неоднозначную реакцию горожан: в соцсетях появилось видео ставшего лысым острова после того, как на нем спилили деревья. Чиновники пояснили, что так осваивают 130 млн рублей федеральных средств по программе «Сохранение уникальных водных объектов». По данным администрации региона, в этом году будет закончен второй этап экологической реабилитации реки Воронеж и начнется ее третий этап. Липчанам обещают расчистить участок реки Воронеж длиной в 50 километров, укрепить береговую полосу, выпустить в реку более полутора миллионов мальков разных пород рыб.- После этого за счет намыва донных отложений уровень Зеленого острова будет поднят, что откроет возможность для развития на нем рекреационной деятельности, - сообщила Галина Рощупкина.Напомним, что Зеленый остров мэрия Евгения Уваркина собирается превратить в «остров цветов». Предполагается, что с центрального городского пляжа на «остров цветов» можно будет переправиться на пароме.В огороды жителей поселка Инициатор Лебедянского района 6 сентября с неба посыпались обломки радиоэлектронного оборудования военного самолета. В пятидесяти метрах от места бомбежки находились многоквартирный двухэтажный дом и газовая подстанция... (см.).За год 20-летнему водителю выписали более 170 штрафов за нарушение ПДД!. Бывшей судье Усманского районного суда Ирине Полухиной не удалось опротестовать увольнение в Верховном суде. Судью наказали из-за того, что она таскала домой гражданские и административные дела. Судья разгрузила канцелярию на 380 папок, что признали диким нарушением права.. Женщина разлила керосин в его кабинете, но не довела дело до конца.