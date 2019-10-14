Происшествия

55 минут назад

За убийство жены грязинец получил 7 лет

8 593
#убийство
За убийство жены грязинец получил 7 лет

Собранные следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю села Казинки, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что утром 1 января 2019 года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм 49-летняя женщина потеряла сознание. Супруг обратился за медицинской помощью. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Вину в совершении преступления фигурант признал еще на стадии предварительного следствия и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.

В установленный законом двухмесячный срок следователем была собрана доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

 
8 593
#убийство

Комментарии (8)

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бей насилуй убивай

7 минут назад
Норм, через 5 лет выйдет по удо и еще кого-нибудь укококшит.
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Марина

17 минут назад
..., Ушлёпок. за твоё бы, медаль бы дали
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...

24 минуты назад
за убийство человека больше б дали...;)
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Практик

27 минут назад
Непредумышленное... Обоих жаль, и её, и его.
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СССР

28 минут назад
Запретить алкоголь!
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Maksim'ka

30 минут назад
Что-то маловато дали! В "Чёрный Дельфин" его на пожизненно!
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липчанка

35 минут назад
Жизнь за жизнь. Публично
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Дед

39 минут назад
Самый гуманный суд во всем мире, ура товарищи
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