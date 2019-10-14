За убийство жены грязинец получил 7 лет

Собранные следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю села Казинки, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что утром 1 января 2019 года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм 49-летняя женщина потеряла сознание. Супруг обратился за медицинской помощью. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день в результате закрытой черепно-мозговой травмы.



Вину в совершении преступления фигурант признал еще на стадии предварительного следствия и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.



В установленный законом двухмесячный срок следователем была собрана доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.





