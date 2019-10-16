Общество

55 минут назад

Судью лишили мантии из-за домашнего архива дел

5 1275
#отставка #суд
3
Судью лишили мантии из-за домашнего архива дел

Грубое нарушение выявили из-за запроса министерства обороны РФ.

Уже бывшей судье Усманского районного суда Ирине Полухиной не удалось опротестовать свое скандальное увольнение в Верховном суде России. Судью наказали увольнением из-за того, что она хранила дома гражданские и административные дела. При проверке оказалось, что их около 380, значительная часть которых вообще не была рассмотрена.

Грубое нарушение установили из-за запроса от министерства обороны. Ведомству нужна была копия документа судебного процесса, который проходил еще в 2015 году. Но следов дела в суде не нашли. Тогда инициировали проверку, которая вскрыла неожиданные факты. Оказалось, что Ирина Полухина хранила дела дома.

- В ходе служебных проверок были выявлены нарушения требований процессуального законодательства, правил хранения судебных дел, отсутствовал контроль за работой аппарата судебного участка в период пребывания Ириной Полухиной в должности мирового судьи. Так, после обращения одного из подразделений Минобороны за копией решения по делу от 2015 года в мировой суд, где раньше работала Полухина, выяснилось, что искомое дело находилось в доме судьи. Как оказалось, это был далеко не единственный случай нарушения должностных обязанностей со стороны судьи Полухиной, - сообщили GOROD48 в управлении судебного департамента Липецкой области. - Вскрытые факты дали основание председателю Липецкого областного суда обратиться в Квалификационную коллегию судей региона с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Усманского районного суда Ирины Полухиной. Квалификационная коллегия судей удовлетворила данное представление и наложило на судью дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением ее шестого квалификационного класса судьи.

В судебном департаменте уточнили, что Ирина Полухина проработала судьей более 10 лет. Сначала была мировой судьей, а в 2017 году назначена судьей Усманского районного суда. За время своей работы судья Полухина занималась рассмотрением административных, гражданских и уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях. Анализ рассмотренных Полухиной дел позволяет сделать вывод, что их основная масса не представляла сложности с точки зрения исследования фактов и правовых вопросов. Каких-либо обстоятельств, препятствующих или затрудняющих ее служебную деятельность не существовало. Жалоб со стороны участников проводимых Полухиной судебных процессов, не поступало.
5 1275
#отставка #суд
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Lex

6 минут назад
Горожанин, Да затем, что они не рассмотрены по существу.
ответить

И ещё проверьте

21 минуту назад
Судью Грабовского "октябрьского суда", Это ещё тот дурак, ворюга и Беспредельщик !.
ответить

Горожанин

21 минуту назад
Я понисаю, что можнл взять дело ломой, чтоб почитать, изучить получше в дрмашней обстановке. Но вереуть то надо обратно)) Зачем их хранить дома доительное время?)
ответить

кпд 200

28 минут назад
Учителя, например, тоже ученические тетради домой забирают. Всем "домушникам" устроить проверку !
ответить

Так вся правоохранительная система

45 минут назад
Работает если все стороны все устраивает,ничего удивительного.Не она одна такая
ответить

Еще в рубрике

Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине
#пиво
6
Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине

26 минут назад

Общество
В Липецкой области снизили прожиточный минимум
#прожиточный минимум
36
В Липецкой области снизили прожиточный минимум

сегодня, 09:57

Общество
Ельчане заметили в городе волка
#волк
6
Ельчане заметили в городе волка

сегодня, 09:30

Общество
На 12 улицах Липецка сегодня отключат воду
#водоснабжение
8
На 12 улицах Липецка сегодня отключат воду

сегодня, 07:09

Общество
Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала
#транспорт #проезд
22
Консультировать по работе транспортных карт будут в здании автовокзала

вчера, 17:39

Общество
В Липецке больше не должно вонять помётом
#запах #птица #помёт
96
В Липецке больше не должно вонять помётом

вчера, 15:46

Общество