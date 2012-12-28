У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Общество
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вчера, 09:17
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Больницу и жилой дом «заминировал» 64-летний ельчанин
Полицейские расследовали дело о телефонном терроризме. Обвиняемому, жителю Ельца, грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие установило, что ельчанин дважды позвонил на телефон экстренной службы «112» и сообщил о готовящихся актах терроризма в больнице Ельца, и многоквартирном жилом доме. И больницу и дом проверяли экстренные службы, опасных опасных предметов они не нашли.
По данным следствия, звонки мужчина совершил из хулиганских побуждений. Дело направлено в суд, ельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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