Больницу и жилой дом «заминировал» 64-летний ельчанин

Полицейские расследовали дело о телефонном терроризме. Обвиняемому, жителю Ельца, грозит до пяти лет лишения свободы.



Елецкие полицейские расследовали дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), обвиняемым по которому проходит 64-летний мужчина.Следствие установило, что ельчанин дважды позвонил на телефон экстренной службы «112» и сообщил о готовящихся актах терроризма в больнице Ельца, и многоквартирном жилом доме. И больницу и дом проверяли экстренные службы, опасных опасных предметов они не нашли.По данным следствия, звонки мужчина совершил из хулиганских побуждений. Дело направлено в суд, ельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.