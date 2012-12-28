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В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Общество
1526
вчера, 09:17
12

Больницу и жилой дом «заминировал» 64-летний ельчанин

Полицейские расследовали дело о телефонном терроризме. Обвиняемому, жителю Ельца, грозит до пяти лет лишения свободы. 

Елецкие полицейские расследовали дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ), обвиняемым по которому проходит 64-летний мужчина.

Следствие установило, что ельчанин дважды позвонил на телефон экстренной службы «112» и сообщил о готовящихся актах терроризма в больнице Ельца, и многоквартирном жилом доме. И больницу и дом проверяли экстренные службы, опасных опасных предметов они не нашли.

По данным следствия, звонки мужчина совершил из хулиганских побуждений. Дело направлено в суд, ельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Александр.
сегодня, 08:39
5 лет это ничто. Сколько можно шутить этим. 15 минимум и далеко в Магадан. Там много времени будет подумать.
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Спрутс
сегодня, 02:14
Какие 5 лет, вычеркнуть его навсегда, хрен такие исправляются
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Находят
вчера, 12:04
Дураки себе неподобающие занятия,позор
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Гость
вчера, 11:52
А ещё говорят, что сейчас дети рано взрослеют... А тут оказывается и пожилые за 60 ума так не набираются. Хотя скорее уже выживают из ума, благодаря алкоголю.
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Дык
вчера, 12:23
Если бы дети начинали рано работать и умнеть-вот это можно было бы считать ранним взрослением. А видеть раннее взросление детей в их ранней половой жизни и вредных привычках могут только люди недалёкого ума. Даром, что взрослые. И эта новость лишний тому пример.
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Буквоед
вчера, 11:24
Решил на старости лет на всем готовеньком пожить,в тепле и сытости.
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Серрая Воррона
вчера, 11:23
Долетался,старрррый!
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Да уж
вчера, 10:33
Вот и правильно. Пусть посидит. Может, тогда и другие дураки подумают, стоит ли такое делать.
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Дед
вчера, 09:43
Умочка не нажил.
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Бабаха
вчера, 09:38
Дайте угадаю, наверное от великого ума позвонил со своего мобильника)))
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Житель
вчера, 09:31
60 лет а ума нет.
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дилетант
вчера, 11:15
новые известия 31.01.2022 сообщили что средний возраст членов совета безопасности рф 62 года.
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