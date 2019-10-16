Общество

сегодня, 09:57

В Липецкой области снизили прожиточный минимум

36 1612
#прожиточный минимум
1
В Липецкой области снизили прожиточный минимум

В расчете на душу населения в III квартале он составил 9 399 рублей.

Глава администрации Липецкой области по представлению областного управления труда и занятости постановление подписал постановление об установлении прожиточного минимума в регионе на III квартал 2019 года. В расчете на душу населения он составил 9 399 рублей, сообщает центр социальной защиты Липецка. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале составляет 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель определен в — 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб.

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Фото: Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу Липецку"

Прожиточный минимум в расчете на душу населения во II квартале составлял 9 726 рублей. Для трудоспособного населения была утверждена сумма в 10 515 рублей, для пенсионеров — 8 152 рубля, а для детей 9 840 рублей. Для сравнения, в I квартале 2019 года среднедушевой прожиточный минимум составлял 9 344 рубля, для трудящихся — 10 090 рублей, для пенсионеров — 7 841 рубль, для детей — 9 475 рублей.

Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
36 1612
#прожиточный минимум
1

Комментарии (37)

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1111

23 секунды назад
777, их это не остановит,жажда наживы страшная вещь А Артамонова уже наказал,видимо не боятся кары небесной
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Анна

2 минуты назад
А чего вы хотели.Наивные кто голосовал за Артамонова,в надежде что что то будет делаться для народа,Он бизнесмен а не политик,Липецк для него это место работы он тут работает а живет в Мюнхене а сюда приезжает зарабатывать деньги а Уваркина вообще малообразованная женщина она не то ,что решений ни каких принять не способна она нормально мысли свои высказывать не умеет,Думать надо было за кого голосовали а сейчас пожинаете плоды,
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Как

5 минут назад
На эти копейки можно прожить? Как не стыдно господам, в самой богатой стране мира, народ нищий.
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Холоп

8 минут назад
Выборы прошли, барин сказал затягивать пояса потуже
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дэбил -ты

11 минут назад
Вы наивный или просто дурачек?, малограмотный олух , лучше не пиши- прикинься умным. В каждом слове по 2 ошибки, а пытаешься рассуждать о экономике. ...Банан тебе в карман, ты экономку от сохи не отличаешь.... Под какими бы никами ты не писал, тебя , дурака, видно сразу. Топай, олух, мимо, пиши про собачек.
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777

12 минут назад
Им не страшно? За детей своих не страшно? По Божьим законам, детям платить за грехи отцов.
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Путин

19 минут назад
Дурак ,маразматик и вор !.
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служебная тойота

22 минуты назад
Ну не 9000 в месяц обходится заправка Авто чиновника в месяц плюс зарплата водителя ТО и т. д
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1

23 минуты назад
Стукач без особого труда доказал животным, что нехватка кормов лишь плод их воображения, на самом же деле кормят их до отвала. Он не отрицает, что из-за временных трудностей возникла необходимость пересмотреть пайки (Стукач никогда не говорил «урезать», только «пересмотреть»), но * им жилось куда хуже. Скороговоркой зачитывая цифры срывающимся на визг голосом, Стукач обстоятельно доказывал, что они получают больше овса, больше сена, больше репы, чем * , а работа у них легче, вода лучше качеством, жизнь дольше, детская смертность меньше, соломенные подстилки мягче, блохи их донимают реже. Животные верили каждому его слову. По правде говоря, о Джонсе и всем с ним связанном у них сохранились лишь самые смутные воспоминания. Они знали, что жизнь ведут нищую и суровую, часто недоедают и мерзнут и, когда не спят, всегда работают. Но прежде им, наверное, жилось еще хуже. Они охотно этому верили. Кроме того, тогда они были рабами, теперь они свободны, а это самое главное.
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Господину Артамонову..

26 минут назад
Оставьте свои миллионы временно и покажите пример..как вы проживете на свой пониженный минимум! Хочется спросить: "Вы читаете и анализируете, что подписываете? Или в принципе все равно уже на тех кто живет в бедности и скромности? Только богатые вам нужны? Ну а за чей счет-то они богатеть будут, если вымрем мы товарищи- нищие?"
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