Общество
сегодня, 09:57
В Липецкой области снизили прожиточный минимум
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В расчете на душу населения в III квартале он составил 9 399 рублей.
Глава администрации Липецкой области по представлению областного управления труда и занятости постановление подписал постановление об установлении прожиточного минимума в регионе на III квартал 2019 года. В расчете на душу населения он составил 9 399 рублей, сообщает центр социальной защиты Липецка. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале составляет 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель определен в — 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб.
Фото: Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу Липецку"
Прожиточный минимум в расчете на душу населения во II квартале составлял 9 726 рублей. Для трудоспособного населения была утверждена сумма в 10 515 рублей, для пенсионеров — 8 152 рубля, а для детей 9 840 рублей. Для сравнения, в I квартале 2019 года среднедушевой прожиточный минимум составлял 9 344 рубля, для трудящихся — 10 090 рублей, для пенсионеров — 7 841 рубль, для детей — 9 475 рублей.
Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
Фото: Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по городу Липецку"
Прожиточный минимум в расчете на душу населения во II квартале составлял 9 726 рублей. Для трудоспособного населения была утверждена сумма в 10 515 рублей, для пенсионеров — 8 152 рубля, а для детей 9 840 рублей. Для сравнения, в I квартале 2019 года среднедушевой прожиточный минимум составлял 9 344 рубля, для трудящихся — 10 090 рублей, для пенсионеров — 7 841 рубль, для детей — 9 475 рублей.
Величина прожиточного минимума, которая определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области, является основой для расчета различных субсидий.
36 1612
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