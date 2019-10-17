Общество

сегодня, 15:18

Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития

36 2096
#пиво #Игорь Артамонов
Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития

В администрации области разрабатывают стандарты работы питейных заведений.

Питейные заведения должны работать по единым стандартам. Сегодня эти нормы обсудили участники совещания под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Предполагается, что владельцев таких заведений обяжут соблюдать единые стандарты, которые подразумевают обеспечение комфорта и безопасности горожан, благоустройство прилегающей территории, ее очистку зимой от снега. Помещения заведений должны соответствовать требованиям строительных правил по уровням шума, вибрации, должны быть оборудованы отдельными входами и выходами. Что касается противопожарной безопасности, то в ресторанах, барах и кафе (предусматривается именно такая градация) обязательны аварийные выходы. К тому же их оборудуют камерами уличного наблюдения, которые должны держать под обзором территорию в радиусе 20 метров от входа.

dab74a0e-98c8-47d9-afbc-627734f4bb6c.jpg

Также предприниматели должны соблюдать «границы трезвости». Питейные заведения могут находиться на расстоянии не ближе 50 метров от образовательных, детских и спортивных учреждений. Пивные, расположенные на первых этажах жилых домов, должны работать по графику - строго с 9.00 до 21.00. Для таких заведений предусмотрен запрет продажи алкоголя на вынос. Единый стандарт деятельности заведений, претендующих на включение в категорию «общественного питание» включает помимо двух туалетов (мужского и женского) и отдельной вентиляции еще и такие требования, как наличие кухни, меню, не менее двадцати посадочных мест в зале, официантов.

4d6c5541-29d5-42a3-9e4e-db2613b86b71.jpg

А еще у таких заведений должны быть свои собственные парковки, на которых три машиноместа должны быть отданы инвалидам. А еще у баров и кафе должны быть пандусы!

Не избыточны ли эти меры? Например, уже прошедший первое чтение в Госдуме законопроект «Единой России», названный самими депутатами «законом «наливайки», не предусматривает никаких изменений в работе питейных заведений кроме того, что площадь их залов не должна быть меньше 20 кв.м. Не попадут ли те бизнесмены, которые откажутся соблюдать эту хартию, под пресс контролирующих органов?  

- Стандартизация поможет навести порядок держать работу пивных под контролем. Кроме  ужесточения правил торговли необходимо формировать у общества культуру потребления алкогольных напитков, - считает глава областной администрации Игорь Артамонов.

Возможно, местным депутатам использовать эти инициативы в своей законотворческой деятельности.

Сейчас в Липецке функционируют 320 пивных, из которых 238 расположены в многоквартирных домах. С начала инициированной губернатором борьбы с заведениями, на которые в органы власти идут жалобы жителей, закрыты 22 пивнушки. Еще 18 объектов торговли спиртным в разлив изменили сферу деятельности с общепита на торговое предприятие с режимом работы до 21.00, два заведения сменили режим работы с круглосуточного на односменный. На нарушителей законодательства суды наложили почти на 3 млн рублей административных штрафов.
36 2096
#пиво #Игорь Артамонов

Комментарии (36)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

то бегать учили

45 секунд назад
теперь решили научить бухать. учителей развелось, что-то много)))
ответить

Голубой свитерок

5 минут назад
гость, тогда уж СВИТШОТ)))
ответить

Житель

8 минут назад
Всё хорошо написано ,но всё же перегибы есть .Не все потянут такую переделку .Если хотите помогать малому бизнесу,помогайте !
ответить

Артамонов

8 минут назад
А ты налоги поднимай и пить бросят , не на что будет !. И всё это из-за пенсионеров ...,они за Путина и за тебя голосуют !!!.
ответить

Артамонов

11 минут назад
Когда будешь создавать Высокооплачиваемые рабочие места? , Когда у людей появится нормальный достаток ?, Запомни ,лысый,- бытие определяет сознание !. Сытый голодного не разумеет !.
ответить

всё для инвалидов

12 минут назад
Ну теперь еще и инвалиды будут парковаться у баров на специальных местах, подниматься по пандусу в бар, напиваться там и устраивать дебоши и драки на колясках. Веселуха !
ответить

Смеххх

14 минут назад
Вот и нашлась самая глобальная проблема Липецка и обл.- культура питья.
ответить

гость

20 минут назад
На день рожденья Мальвины, МОГЁШЬ ! )))))))))))))))))))))
ответить

На день рожденья Мальвины

23 минуты назад
Как нежно Мальвина положила рученьку на грубую кисть настоящего мужика-шахтёра,горнового-Артемона
ответить

Антон

27 минут назад
Один плешивый из того же Ставрополья уже пытался страну пить научить, теперь ещё один лысовичок ставропольский будет пытаться, Игорёк делом займись лучше!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке хотят возвести еще один памятник Победе. И снова - на проспекте Победы!
#проспект Победы. памятник
47
В Липецке хотят возвести еще один памятник Победе. И снова - на проспекте Победы!

сегодня, 14:48

Общество
Вице-мэром Ельца назначили Майю Селянину
#назначение #кадры
20
Вице-мэром Ельца назначили Майю Селянину

сегодня, 13:06

Общество
Кривец против!
#экология
36
Кривец против!

сегодня, 12:43

Общество
Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»
#афера
23
Тариел Юсубов: «Работник полиции предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей»

сегодня, 11:54

Общество
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву
#пиво
52
Липецкие депутаты пожаловались на отвратительные закуски к пиву

сегодня, 11:01

Общество
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки
#пропавшие без вести
14
Пропавшего школьника нашли в селе Бутырки

сегодня, 10:32

Общество