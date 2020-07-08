Выходные в Липецке: военные кинофестивали, народные гулянья, отступление холодов

Всё самое главное про 2-4 мая.

В пятницу, 2 мая, ещё будет прохладно – 7-9 градусов и дожди, а затем столбик термометра взмоет вверх: в субботу уже 19-19 градусов, а в воскресенье – 22-24 градуса и без осадков.









Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Баженова, К.Булавина, Кочеткова А.Г. Курчатова, Сокольской, Третьекова, в переулке Полтавском.









- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).











МФЦ закрыты все майские праздники, но 3 мая на улице Первомайской, 69 с 8:00 до 16:00 работает офис «Мой социальный центр».









Изменения в праздничные дни коснутся и транспорта. Если коротко – автобусных рейсов станет меньше. А подробности по конкретным маршрутам можно узнать по этой ссылке









Основные торжества и гулянья пройдут всё-таки под открытым небом. Так, 2 мая, семейно- анимационная программа «Выходи гулять» (6+) начнётся в парковой зоне «Сокол» с 11:00, а в парке Металлургов – с 17:00.









В 11:00 - «Старый город» (6+).











Театра откроются 3 мая. Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 12:00 покажет классический спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12+).









А 4 мая в 12:00 в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2) для желающих покажут фильм «Горячий снег». СССР, 1972. Военная драма. Режиссёр Гаврил Егазаров (12+).









В ролях: Георгий Жжёнов, Борис Токарев, Юрий Назаров.









Кадр из фильма





Детям













2-3 мая с 11:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 6) состоится первенство города Липецка по боксу среди юношей, посвящённое 80-й годовщине Победы (12+).











2 мая с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. Смыслова, 3, 4;- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.3 мая с 10:00 настанет очередь терпеть до конца ремонта жителей:- ул. 4-й Пятилетки 42;- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 22а, 23, 23а, 21, 25, 27, 29;- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1;- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;- ул. Студеновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;- ул. Юношеская, 13;- пер. Вилкова, 14;- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.В частном секторе неудобства испытают жители улиц 9 Января, Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бутового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.4 мая с 10:00 до окончания работ ценный ресурт будет отсутстввать на улице К. Цеткин, 1а стр.1, 1а, 1а стр. 3, вл. 33, 1 стр. 1, вл. 33 стр. 1, 1 стр. 3, 20, 23, 25, 25а, 53, 54, 55, 55а, 55б, 55а/2, 55д, 55/31, 56д, а еще – в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, К.Цеткин, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.2 и 3 мая в Липецке будут работать поликлиники, но – по графику субботнего дня лишь для оказания неотложной помощи до 14:00. 4 мая врачи и медсёстры вновь будут отдыхать.В круглосуточном режиме все дни работают травмпункты:ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.Пациентов до 14 лет включительно в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).Главный музей Липецка (ул. Ленина, 25) зовёт липчан каждый день на экскурсии:В 10:00 - «Древнейшая история Липецкого края»В 11:00 - «Петр I и Липецкий край»В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) с 10:00 до 18:00 действуют постоянные экспозиции «Привет из Липецка XX века»и «Народная культура Липецкого края»А драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 14:00 представит постановку по повести Б.Васильева «А зори здесь тихие»Липецкий государственный педагогический университет (ул. Ленина, 42/1) 2 мая в 15:00 покажет подборку военных фильмов «Хроника пикирующего бомбардировщика»3 мая в 17:00 в Областном Центре культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт фестиваль военного кино «Через кладбище»Об одном из эпизодов сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа советских солдат, защищавших родную землю.Липецкая филармония продолжает полезные занятия для детей. 3 мая в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдут уроки для самых маленьких из цикла «Музыка развивает»Начало в 11:00 и в 12:30.А в 14:00 у зале ждут уже школьников с более сложной программой «Музыкальное погружение»