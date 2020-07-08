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Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Общество
2434
вчера, 09:00
5

Выходные в Липецке: военные кинофестивали, народные гулянья, отступление холодов

Всё самое главное про 2-4 мая.

Лишь день продержаться…

В пятницу, 2 мая, ещё будет прохладно – 7-9 градусов и дожди, а затем столбик термометра взмоет вверх: в субботу уже 19-19 градусов, а в воскресенье – 22-24 градуса и без осадков.

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Отключение воды

2 мая с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Смыслова, 3, 4;
- пл. Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Баженова, К.Булавина, Кочеткова А.Г. Курчатова, Сокольской, Третьекова, в переулке Полтавском.

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3 мая с 10:00 настанет очередь терпеть до конца ремонта жителей:
- ул. 4-й Пятилетки 42;
- ул. Ангарская, 1/1, 1а, 1б, 1в, 3, 3а, 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 22а, 23, 23а, 21, 25, 27, 29;
- ул. Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр.1;
- ул. Геологическая, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- ул. Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 16;
- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г;
- ул. Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 4, 5, 6, 6а;
- ул. Студеновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23;
- ул. Юношеская, 13;
- пер. Вилкова, 14;
- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

В частном секторе неудобства испытают жители улиц 9 Января, Автодорожной, Алфавитной, Базарной, Почтовой, Шахматной, переулков Бутового, Дружного, Клеверного, Ландшафтного, Любимого, Малого, Сырского, Технологического, Усадебного, Чистого.

4 мая с 10:00 до окончания работ ценный ресурт будет отсутстввать на улице К. Цеткин, 1а стр.1, 1а, 1а стр. 3, вл. 33, 1 стр. 1, вл. 33 стр. 1, 1 стр. 3, 20, 23, 25, 25а, 53, 54, 55, 55а, 55б, 55а/2, 55д, 55/31, 56д, а еще – в частном секторе на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, К.Цеткин, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

Здоровье

2 и 3 мая в Липецке будут работать поликлиники, но – по графику субботнего дня лишь для оказания неотложной помощи до 14:00. 4 мая врачи и медсёстры вновь будут отдыхать.
В круглосуточном режиме все дни работают травмпункты:

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).

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В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.

Пациентов до 14 лет включительно в случае экстренной ситуации ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).

Документы

МФЦ закрыты все майские праздники, но 3 мая на улице Первомайской, 69 с 8:00 до 16:00 работает офис «Мой социальный центр».

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Транспорт

Изменения в праздничные дни коснутся и транспорта. Если коротко – автобусных рейсов станет меньше. А подробности по конкретным маршрутам можно узнать по этой ссылке.

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Гулянья

Основные торжества и гулянья пройдут всё-таки под открытым небом. Так, 2 мая, семейно- анимационная программа «Выходи гулять» (6+) начнётся в парковой зоне «Сокол» с 11:00, а в парке Металлургов – с 17:00.

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Краеведческий музей

Главный музей Липецка (ул. Ленина, 25) зовёт липчан каждый день на экскурсии:
В 10:00 - «Древнейшая история Липецкого края» (6+).
В 11:00 - «Петр I и Липецкий край» (6+).
В 11:00 - «Старый город» (6+).

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В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) с 10:00 до 18:00 действуют постоянные экспозиции «Привет из Липецка XX века» (6+) и «Народная культура Липецкого края» (6+).

Театр

Театра откроются 3 мая. Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 12:00 покажет классический спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (12+).

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А драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 14:00 представит постановку по повести Б.Васильева «А зори здесь тихие» (12+).

Кинофестивали

Липецкий государственный педагогический университет (ул. Ленина, 42/1) 2 мая в 15:00 покажет подборку военных фильмов «Хроника пикирующего бомбардировщика» (16+).

3 мая в 17:00 в Областном Центре культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт фестиваль военного кино «Через кладбище» (16+).

А 4 мая в 12:00 в БИЦ «Социальном» (ул. Липовская, 2) для желающих покажут фильм «Горячий снег». СССР, 1972. Военная драма. Режиссёр Гаврил Егазаров (12+).

Об одном из эпизодов сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа советских солдат, защищавших родную землю.

В ролях: Георгий Жжёнов, Борис Токарев, Юрий Назаров.

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Кадр из фильма

Детям

Липецкая филармония продолжает полезные занятия для детей. 3 мая в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдут уроки для самых маленьких из цикла «Музыка развивает» (0+). Начало в 11:00 и в 12:30.

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А в 14:00 у зале ждут уже школьников с более сложной программой «Музыкальное погружение» (6+).

Бокс

2-3 мая с 11:00 в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 6) состоится первенство города Липецка по боксу среди юношей, посвящённое 80-й годовщине Победы (12+).

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Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. А за новости можете не волноваться – за них отвечает GOROD48. Мы работаем ежедневно 24/7, поэтому не забывайте время от времени заходит на сайт и узнавать о свежих событиях. Не прерывая отдыха, вы будете в курсе всего самого важного и интересного. Ждём вас снова и снова!
Выходные в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Жители
вчера, 11:07
Уберите все незаконные автолавки и киоски с молочной! Напротив автовокзала опять Липецкий десерт автолавка!!!!
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Интересно
вчера, 11:04
А в культурном пространстве Библиотека военные фильмы, в преддверии 9 мая, показывать вера не позволяет?
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А что
вчера, 10:28
Стриптиза, разве, не будет? Этот спектакль рекламируют всегда.
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Ох
вчера, 10:11
Какая жесть. Липецк. Четверть 21 века. Беспросветность и безысходность.
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дилетант
вчера, 11:08
а в каких городах блестящие перспективы и процветание ?
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