Вице-мэром Ельца назначили Майю Селянину

Она будет курировать вопросы социальной сферы.

42-летняя Майя Селянина вступила в должность заместителя главы администрации Ельца, сообщает городская администрация. Она будет курировать социальную сферу.



Майя Селянина родилась в 1977 году в городе Ельце. Имеет два высших образования — педагогическое и экономическое. В 1998 году окончила Елецкий государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального образования», в 2007 году - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». Имеет большой послужной список: от специалиста по социальной помощи семье и детям отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района Липецкой области до директора многофункционального центра Липецкой области. Награждена Минэкономразвития России за большой вклад в работу по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг.



Замужем, воспитывает дочь.