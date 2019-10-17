Общество

30 минут назад

Вице-мэром Ельца назначили Майю Селянину

2 533
#назначение #кадры
Вице-мэром Ельца назначили Майю Селянину

Она будет курировать вопросы социальной сферы.

42-летняя Майя Селянина вступила в должность заместителя главы администрации Ельца, сообщает городская администрация. Она будет курировать социальную сферу.

Майя Селянина родилась в 1977 году в городе Ельце. Имеет два высших образования — педагогическое и экономическое. В 1998 году окончила Елецкий государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального образования», в 2007 году - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». Имеет большой послужной список: от специалиста по социальной помощи семье и детям отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района Липецкой области до директора многофункционального центра Липецкой области. Награждена Минэкономразвития России за большой вклад в работу по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг.

Замужем, воспитывает дочь.
2 533
#назначение #кадры

Комментарии (2)

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голубая луна

17 секунд назад
Вот,что значит гейюга у власти. Только с женщинами дружит.
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Вася ещё тот.

24 минуты назад
Она родня Соковых. Свои люди нужны везде.
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