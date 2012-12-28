Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
В Нижнем парке сегодня будут двигать тягачи и поднимать камни по 170 кг
Спорт
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
23741
вчера, 12:57
24

МЧС предупреждает о новых заморозках

Ночью похолодает до -3.

Главное управление МЧС по Липецкой области распространило штормовое предупреждение:

«Ночью и утром 3 мая в Липецкой области ожидаются заморозки в воздухе до - 3 градусов».

Чтобы уберечь насаждения спасатели советуют:

- организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха;

- организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);

- для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.
заморозки
6
13
24
10
10

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
эхФ
сегодня, 14:23
Х эх
Ответить
Дзюба Анатолий Петрович
сегодня, 12:14
Квадра разбрасывает оплату за отопление на полгода , а зимы не было , поэтому РАЗБРОС Снега и НизкихТемператур на Весь год..Во Всем Взаимность...
Ответить
Вообще то
сегодня, 08:45
Свой урожай спасаю дымлением при морозе до -3 градусов. Вполне эффективно. Нужно меньше рассуждать, а действовать. К сожалению, этим делом в округе никто не занимается, все спят. Но впоследствии они вздыхают и жалуются, что заморозки уничтожили большую часть урожая. Что стало с людьми?…
Ответить
житель 9 эт дома
вчера, 19:52
Пора включать отопление и горячею воду и мкд переводить на автономное отопление . В подвалах убежища не работают хоть тепло будет
Ответить
Садовод
вчера, 18:52
Как вы себе представляете укрыть взрослые деревья?Задымлять и опрыскивать, все это танцы с бубном, придётся очередной год остаться без урожая надеяться, что не потеряем сами деревья и кустарники
Ответить
Евгений
вчера, 18:45
Судя по тому что творится в Московской области. Нам еще и снег ждать.
Ответить
Да уж
вчера, 21:44
Сын подруги на дачу подмосковную на 1 мая поехал, всё снегом за ночь завалило, еле выехали из СНТ. Всё под слоем снега. Ужас.
Ответить
Интересно
вчера, 16:19
С одной стороны не разрешают костры, а сейчас советуют.. страшно как то
Ответить
ОЛЬГА.
сегодня, 11:51
ЭТО ДЫМОВЫЕ КОСТРЫ. ОНИ НЕ ГОРЯТ, А ТЛЕЮТ. ДЫМ ДАЕТ ТЕПЛО ДЕРЕВЬЯМ...
Ответить
50-60-70
вчера, 15:44
лет назад в первой половине мая как правило были заморозки ! А в 1959 году помню или 1 мая ,или 9 мая было 9 градусов мороза ! Так что все может вернутся назад !
Ответить
Ковбой
сегодня, 05:36
По уровню развития страны как раз в 70-х
Ответить
Пенсионер
сегодня, 08:11
По уровню развития страны как раз в 70-х А причем тут уровень страны. Люди про прогноз погоды, а вы лезете , лурдом. Похоже перепили 1го мая.
Ответить
Дзюба Анатолий Петрович
сегодня, 12:05
А причем тут уровень страны. Люди про прогноз погоды, а вы лезете , лурдом. Похоже перепили 1го мая. молодец , встряхните его слегка
Ответить
Гость11
вчера, 14:25
Задымлять сады советуют , а костры жечь запрещено .
Ответить
Торжество абсурда
сегодня, 11:54
Дым бывает и без огня, а салюты можно устраивать без их запуска в небо.
Ответить
Закон и порядок
сегодня, 09:49
Салюты продавать можно, а запускать нет!
Ответить
Костья
вчера, 14:09
Лыжи не убираю, наготове. Машина тоже на зимней резине. Снеговые лопаты смазаны. Лучше быть всегда готовым.
Ответить
А
вчера, 16:51
Лена, не слишком смешно, извини. Заморозки добьют всё, что не успели.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить