У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Погода в Липецке
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вчера, 12:57
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МЧС предупреждает о новых заморозках
Ночью похолодает до -3.
«Ночью и утром 3 мая в Липецкой области ожидаются заморозки в воздухе до - 3 градусов».
Чтобы уберечь насаждения спасатели советуют:
- организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха;
- организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);
- для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.
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