МЧС предупреждает о новых заморозках

Ночью похолодает до -3.

Главное управление МЧС по Липецкой области распространило штормовое предупреждение:«Ночью и утром 3 мая в Липецкой области ожидаются заморозки в воздухе до - 3 градусов».Чтобы уберечь насаждения спасатели советуют:- организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха;- организовать укрытие деревьев защитным материалом, он должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты, брезент, агроткань и т.д.);- для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.