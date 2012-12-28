У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
У здания Следственного комитета в Липецке «Хонда» вылетела на островок безопасности и перевернулась
Происшествия
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вчера, 13:26
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На «Елецком» нашли труп
Силовики определяются с причиной смерти женщины.
— Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не нашли. По данному факту отделом полиции №2 УМВД РФ по Липецку начата доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД.
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