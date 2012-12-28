На «Елецком» нашли труп

Силовики определяются с причиной смерти женщины.

Вчера городские спасатели в присутствии полицейских вскрыли двери квартиры в доме №7 на улице Осканова в Липецке. В запретом изнутри жилище было обнаружено тело женщины 1936 года рождения.— Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не нашли. По данному факту отделом полиции №2 УМВД РФ по Липецку начата доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД.