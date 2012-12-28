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Происшествия
В пожаре в Матырском сгорели дом и «Фольксваген Каравелла»
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области от -3 до +20
Погода в Липецке
В сгоревшем доме в Матырском жила многодетная семья
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Происшествия
11344
вчера, 13:26
47

На «Елецком» нашли труп

Силовики определяются с причиной смерти женщины.

Вчера городские спасатели в присутствии полицейских вскрыли двери квартиры в доме №7 на улице Осканова в Липецке. В запретом изнутри жилище было обнаружено тело женщины 1936 года рождения.

— Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не нашли. По данному факту отделом полиции №2 УМВД РФ по Липецку начата доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления МВД.
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Комментарии (47)

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Как гость
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Сначала новые
20-30
сегодня, 13:42
человек ежедневно умирают разного возраста и от разных причин в липецкой области ! Ну что ,будем каждый день горевать ? А жить то когда будем ? Как говорил философ Эпикур ,когда мы живы ,смерти нет ,когда смерть есть ,нас нет !
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Ирина
сегодня, 12:15
У меня бабушка умерла на Пасху. Невыносимо больно, особенно по утрам, когда просыпаюсь. В течении дня боль спадает и кажется что полегчало, но на утро опять усиливается чувство одиночество и душераздирающее потери.
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Гость
сегодня, 12:07
Люди мрут как мухи.
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tanya_ya
сегодня, 12:22
от таких новостей скоро невроз будет.
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Диана Хмелёва
сегодня, 11:57
89 лет — хорошо-же пожила. На кладбище сходите, вот там действительно сердце кровью обливается, сколько молодежи. Очень страшно... и совсем не верится что в среднем живут у нас 73 года а к 2030-ому рассчитывают и на 78 на кладбище преобладает молодежь а пожилые становятся редкостью.
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Ведь
сегодня, 11:36
Пожилые люди умирают в каждом районе и каждый день, но новость про Елецкий. Совпадение, не думаю.
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Леша
сегодня, 09:25
В старости умереть не беда, беда умереть в молодости. Мой брал умер от рака желудка в 21,он был добрым невероятно позитивным человеком, у нас были верующими бабушка и дедушка и что мы заметили:брат за 1,5-2.0 месяца до того как мы узнали про болезнь стал с поводом и без повода на любой раздражитель говорить слово : О, Господи! это было очень странно.
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Леша
сегодня, 09:34
Это ты к чему написал? Я в последнее время, О, Господи!, слышу в магазинах. Неужели нам осталось 1,5 - 2 месяца и мы все умрём?
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Ответ
сегодня, 07:49
Даже если квартира была в частной собственности , и нет родственников , квартира отходит государству . Читайте законы .ГК РФ Статья 1151.
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просто
сегодня, 07:01
рассадник преступности какой-то сссудя по новостям. гетто какое то.
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Не просто
сегодня, 11:28
Вы на улицу выйдите и посмотрите вокруг себя- тоже самое гетто
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Зося
сегодня, 06:08
не "на" а "в"
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Грета
сегодня, 07:35
Употребление предлога "на" объясняется тем, что, понятие Елецкий не связывается с представлением о помещении или здании. В автомобиле, в мастерской, в цехе, в спортзале связывается с представлением о закрытом помещении.
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Кто крышует
вчера, 22:40
Пивные киоски работающие 24/7????
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