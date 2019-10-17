В Липецке хотят возвести еще один памятник Победе. И снова - на проспекте Победы!

На заседание Градостроительного совета вынесли спорную идею.

Центральной темой вчерашнего очередного заседания Градостроительного совета, прошедшего в администрации Липецка, стало рассмотрение двух инициатив по возведению в городе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне очередного помпезного памятника.Как сообщает пресс-служба мэрии, первый вариант такого памятника предложил скульптор Андрей Сулин.- Перед нами еще достаточно молодой солдат, который вернулся с полей сражений, - описал свой эскиз автор. - Стоя вместе с женой на пригорке, он смотрит вдаль с надеждой, что войны больше не будет. Рядом с ними их дети – продолжение рода, символ жизни, которую удалось отстоять.По мнению Андрея Сулина, скульптура может выгодно украсить кольцо на пересечении проспектов Победы и 60-летия СССР.Свое видение монумента представил еще один липецкий скульптор Владимир Дмитриев.- Весна Победы в равной степени радость от окончания войны, и скорбь по тем, кто отдал во имя этого свою жизнь. Издревле в православной традиции часовни ставили в благодарность за великое дело, и как напоминание о подвиге. Поэтому и памятник, который я предлагаю, будет выполнен в виде белоснежной часовни с устремленным вверх золотым куполом и колоколом под сводом, - отметил Владимир Дмитриев.- После стелы на площади Победы он мог бы стать вторым «народным памятником», - поддержала инициативу председателя Союза художников Липецкой области Сергея Толчеева собрать средства на такой памятник вскладчину вице-спикер городского Совета Евдокия Бычкова. - Война коснулась каждой российской семьи. И я, и многие другие липчане внесли бы свой вклад в этот проект.- Оба проекта, безусловно, интересны, как с идейной, так и с художественной точки зрения. Хорошо и то, что один из них - это скульптурная композиция, которых в городе немного, а второй поддерживает идею «народного памятника». Вместе с тем, реализация идеи – это еще и решение финансовой стороны вопроса. Давайте обдумаем и через неделю соберемся еще раз для более предметного разговора с рассмотрением смет строительства, - подытожила заседание глава Липецка Евгения Уваркина.GOROD48, не дозвонившись до главы Липецка, обратился за комментариями к председателю департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Ковалеву.- А нужен ли Липецку очередной помпезный монумент, да еще и на проспекте Победы, на котором установлен памятник Танкистам и памятная стела к 70-летию победы в Великой Отечественной войне? И, кстати, в 500 метрах от стелы на площади Победы в 2014 году установили памятник Героям Первой мировой войны?- Это вопрос дискуссионный. Спорный. Думаю, что появление еще одного памятника на проспекте Победы нужно обсуждать. Если липчане идею поддержат, то почему бы и нет? По крайней мере, об этом вчера сказала и глава Липецка.- Александр Иванович, а во сколько обойдется изготовление и установка памятников?- Андрей Сулин оценил свой монумент в 7,5 миллиона рублей в бронзе. Если он будет изготовлен из композиционного материала, то в 4,5 миллиона.