Общество

20 минут назад

В Липецке хотят возвести еще один памятник Победе. И снова - на проспекте Победы!

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#проспект Победы. памятник
В Липецке хотят возвести еще один памятник Победе. И снова - на проспекте Победы!

На заседание Градостроительного совета вынесли спорную идею.

Центральной темой вчерашнего очередного заседания Градостроительного совета, прошедшего в администрации Липецка, стало рассмотрение двух инициатив по возведению в городе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне очередного помпезного памятника.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первый вариант такого памятника предложил скульптор Андрей Сулин.

- Перед нами еще достаточно молодой солдат, который вернулся с полей сражений, - описал свой эскиз автор. - Стоя вместе с женой на пригорке, он смотрит вдаль с надеждой, что войны больше не будет. Рядом с ними их дети – продолжение рода, символ жизни, которую удалось отстоять.

По мнению Андрея Сулина, скульптура может выгодно украсить кольцо на пересечении проспектов Победы и 60-летия СССР.

Свое видение монумента представил еще один липецкий скульптор Владимир Дмитриев.

- Весна Победы в равной степени радость от окончания войны, и скорбь по тем, кто отдал во имя этого свою жизнь. Издревле в православной традиции часовни ставили в благодарность за великое дело, и как напоминание о подвиге. Поэтому и памятник, который я предлагаю, будет выполнен в виде белоснежной часовни с устремленным вверх золотым куполом и колоколом под сводом, - отметил Владимир Дмитриев.

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- После стелы на площади Победы он мог бы стать вторым «народным памятником», - поддержала инициативу председателя Союза художников Липецкой области Сергея Толчеева собрать средства на такой памятник вскладчину вице-спикер городского Совета Евдокия Бычкова. - Война коснулась каждой российской семьи. И я, и многие другие липчане внесли бы свой вклад в этот проект.

- Оба проекта, безусловно, интересны, как с идейной, так и с художественной точки зрения. Хорошо и то, что один из них - это скульптурная композиция, которых в городе немного, а второй поддерживает идею «народного памятника». Вместе с тем, реализация идеи – это еще и решение финансовой стороны вопроса. Давайте обдумаем и через неделю соберемся еще раз для более предметного разговора с рассмотрением смет строительства, - подытожила заседание глава Липецка Евгения Уваркина.

GOROD48, не дозвонившись до главы Липецка, обратился за комментариями к председателю департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александру Ковалеву.

- А нужен ли Липецку очередной помпезный монумент, да еще и на проспекте Победы, на котором установлен памятник Танкистам и памятная стела к 70-летию победы в Великой Отечественной войне? И, кстати, в 500 метрах от стелы на площади Победы в 2014 году установили памятник Героям Первой мировой войны?

- Это вопрос дискуссионный. Спорный. Думаю, что появление еще одного памятника на проспекте Победы нужно обсуждать. Если липчане идею поддержат, то почему бы и нет? По крайней мере, об этом вчера сказала и глава Липецка.

- Александр Иванович, а во сколько обойдется изготовление и установка памятников?

- Андрей Сулин оценил свой монумент в 7,5 миллиона рублей в бронзе. Если он будет изготовлен из композиционного материала, то в 4,5 миллиона.
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#проспект Победы. памятник

Комментарии (9)

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Как гость
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Гостю

1 минуту назад
гость, первая из трех названных вами подстарков уже настолько превратилась в живую мумию, что смотреть противно. Пора бы уже сойти с Олимпа, чтобы выглядеть достойно в глазах окружающих. Или мало земельных участков прихватизировала, мало домов себе построила, недостаточно квартир купила. БОРЦУНЫ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ!
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=

3 минуты назад
Адепты РПЦ снова хотят храм. Это же бизнес.
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Фрэнк Гудвин

4 минуты назад
По-моему, одного памятника вполне достаточно, тем более, что получился он, на мой взгляд, вполне достойным.
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гость

6 минут назад
забыл , ГЛАВНЫЙ Х-У-Д-О-Ж-Н-И-К г. ЛИПЕЦКА , был ?
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гость

6 минут назад
cостав Градостроительного совета, огласите ! главный архитектор ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация", был? или ГЛАВНЫЙ * г. ЛИПЕЦКА ! ?
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Местный

7 минут назад
Там уже есть памятник, вечный недострой за забором, который никак не снесут.
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гость

9 минут назад
КОГДА ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ , все эти Бычковы , Уваркины , Ковалёвы ? Откуда они берутся на наши головы ?
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Как гость

10 минут назад
Хорошо что не Екатерине ,,,,,,,,,,, прости......
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555

12 минут назад
Оставьте памятники кладбищам, а в городе надо бы навести элементарный порядок. Как приятно стало гулять с внуками по Верхнему парку от дома Сорокина и до Епархии. Благоустройство продолжается - аж душа радуется. На окраинах хоть какие-то сдвиги появились. Вот это то, что ждут жители Липецка.
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