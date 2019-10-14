Происшествия

24 минуты назад

Что произошло на земле после столкновения двух Су-34 в небе над Липецкой областью

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#Су-34 #столкновение.
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Что произошло на земле после столкновения двух Су-34 в небе над Липецкой областью

Корреспонденты GOROD48 отправились в поселок, на который рухнули 650-килограммовые обломки радиоэлектронного оборудования боевой машины.

Несмотря на то, что после резонансного авиапроисшествия прошло несколько недель, жители поселка Инициатор, что в Лебедянском районе, продолжают обсуждать подробности столкновения двух фронтовых бомбардировщиков Су-34, случившегося 5 сентября в небе населенного пункта. Главные очевидцы произошедшего находились в считанных метрах от места падения обломков радиоэлектронного оборудования одной из крылатых машин. И рисковали собственной жизнью.

- В тот день я копалась на огороде, - вспоминает Валентина Шпакова. - Слышу, что-то шмякнулось в пяти метрах от меня. Подбегаю: крутится в земле, визжит какая-то железяка…

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Через полчаса рядом с огородом Шпаковой приземлился вертолет Министерства обороны, чуть позже прибыл глава Лебедянского района Игорь Алтухов, следователи военной прокуратуры, представители липецкого авиацентра. Спасатели вытащили буксиром к вертолету «железяку» из сада пенсионерки Шпаковой. Их вызвал местный житель Анатолий Плохих, живущий в минутах ходьбы от места ЧП. Для него это был не просто предмет из железа, а противорадиолокационная установка. Анаталий Плохих срочную службы проходил в авиации, на военном аэродроме в Севастополе, поэтому с подобного рода оборудованием знаком не понаслышке. 

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Вторую часть установки забросило на участок соседки Шпаковой Зинаиды Колмыковой. Гипотетически она тоже могла пострадать от падения обломков боевой машины. Ведь они рухнули в нескольких шагах от сарая, куда женщина приходит несколько раз за день кормить домашнюю живность. 

- Бог спас наш поселок! - уверяют жители Инициатора.

С ними невольно соглашаешься. Ведь в 50-метрах от места падения обломков оборудования располагается многоквартирный  двухэтажный дом и газовая подстанция. 

Претензий к военным у жителей поселка нет. За исключением одного нюанса: авиаторы не извинились перед сельчанами за переполох. 

GOROD48 связался с начальником липецкого авиацентра, генерал-лейтенантом Юрием Сушковым, который заявил, что, «если нужно извиниться за случившееся, то для нас это не проблема». 

- Встретимся, поговорим, извинимся, если нанесли урон. Техногенные аварии, катастрофы, к сожалению, случаются, если есть моральный ущерб - просим прощение.

- У нас имеется информация, что летчики, допустившие катастрофу, выплатят Министерству обороны компенсацию за нанесенный ущерб. Это так?

- Я не комментирую подобные  вопросы. Их адресуйте прокуратуре и в суд.

- Результаты предварительных итогов расследования ЧП озвучите?

- Нет, все сведения закрытого типа, они докладываются по подчиненности верховному командованию.

Напомним, инцидент в небе над Липецкой областью произошел в начале сентября.  Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. По сообщению РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.

От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.

Фото поврежденного Су-34 позже было опубликовано в Твиттере




Сергей Ракитин
2 547
#Су-34 #столкновение.
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Комментарии (3)

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Поп,кирюшка гуньдяев!

17 секунд назад
И в государственной думе сидят в голове гавно , а заместо рук палки.
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Генерал бикасов

1 минуту назад
Зато автомобили делаем из говна и палок.
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Сбитый Лётчик

7 минут назад
Дожили теперь и за штурвал вертолёта садятся бухими!
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