24 минуты назад
Что произошло на земле после столкновения двух Су-34 в небе над Липецкой областью
Корреспонденты GOROD48 отправились в поселок, на который рухнули 650-килограммовые обломки радиоэлектронного оборудования боевой машины.
- В тот день я копалась на огороде, - вспоминает Валентина Шпакова. - Слышу, что-то шмякнулось в пяти метрах от меня. Подбегаю: крутится в земле, визжит какая-то железяка…
Через полчаса рядом с огородом Шпаковой приземлился вертолет Министерства обороны, чуть позже прибыл глава Лебедянского района Игорь Алтухов, следователи военной прокуратуры, представители липецкого авиацентра. Спасатели вытащили буксиром к вертолету «железяку» из сада пенсионерки Шпаковой. Их вызвал местный житель Анатолий Плохих, живущий в минутах ходьбы от места ЧП. Для него это был не просто предмет из железа, а противорадиолокационная установка. Анаталий Плохих срочную службы проходил в авиации, на военном аэродроме в Севастополе, поэтому с подобного рода оборудованием знаком не понаслышке.
Вторую часть установки забросило на участок соседки Шпаковой Зинаиды Колмыковой. Гипотетически она тоже могла пострадать от падения обломков боевой машины. Ведь они рухнули в нескольких шагах от сарая, куда женщина приходит несколько раз за день кормить домашнюю живность.
С ними невольно соглашаешься. Ведь в 50-метрах от места падения обломков оборудования располагается многоквартирный двухэтажный дом и газовая подстанция.
Претензий к военным у жителей поселка нет. За исключением одного нюанса: авиаторы не извинились перед сельчанами за переполох.
GOROD48 связался с начальником липецкого авиацентра, генерал-лейтенантом Юрием Сушковым, который заявил, что, «если нужно извиниться за случившееся, то для нас это не проблема».
- Встретимся, поговорим, извинимся, если нанесли урон. Техногенные аварии, катастрофы, к сожалению, случаются, если есть моральный ущерб - просим прощение.
- У нас имеется информация, что летчики, допустившие катастрофу, выплатят Министерству обороны компенсацию за нанесенный ущерб. Это так?
- Я не комментирую подобные вопросы. Их адресуйте прокуратуре и в суд.
- Результаты предварительных итогов расследования ЧП озвучите?
- Нет, все сведения закрытого типа, они докладываются по подчиненности верховному командованию.
Напомним, инцидент в небе над Липецкой областью произошел в начале сентября. Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. По сообщению РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.
От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.
Фото поврежденного Су-34 позже было опубликовано в Твиттере
Бомбардировщик Су-34 после столкновения над Липецком. Фото: Военный осведомитель pic.twitter.com/PYcrgFq8xF— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) September 10, 2019
Сергей Ракитин
Поп,кирюшка гуньдяев!
Генерал бикасов
Сбитый Лётчик