Рассказ про пивас

«Единая Россия» ужесточает федеральный закон о торговле пивом в разлив.

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... а сегодня вступился за народ. Вице-мэр Липецка по просьбе Екатерины Пинаевой с удовольствием по телефону прокомментировал «антиалкогольную» инициативу Госдумы, которую назвал «Законом «наливайки».

... а сегодня вступился за народ. Вице-мэр Липецка по просьбе Екатерины Пинаевой с удовольствием по телефону прокомментировал «антиалкогольную» инициативу Госдумы, которую назвал «Законом «наливайки».

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Сегодня в липецкой общественной приемной главы правительства РФ Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия» обсуждали проект изменения ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спортосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции)», предложенный депутатами Госдумы от «ЕР». Дискуссией дирижировала депутат Липецкого горсовета от «ЕР» Екатерина Пинаева.Проект изменений касается питейных заведений, разместившихся на первых этажах многоквартирных домов. Депутаты-«единороссы» решили вступиться за жильцов таких домов, придумав ряд ограничительных поправок федерального законодательства «в целях обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания». При этом члены Госдумы решили поиграть в демократию, заручившись поддержкой населения, проведя «антиалкогольные» опросы россиян на местах.Интересно, что год назад те же «медведи» отказались от общественного обсуждения законопроекта Дмитрия Медведева о повышении для населения России пенсионного возраста. Так, Михаил Гулевский летом прошлого года улепетывал от корреспондента GOROD48 по коридору Липецкого горсовета, отказываясь отвечать на вопрос о его личном мнении по поводу повышения возраста выхода на пенсию...- Такому закону быть! - резюмировал Михаил Гулевский, сообщивший перед этим присутствовавшим в зале заседаний липецкой «ЕР» о 95-процентной его поддержке на местах.В свою очередь, Екатерина Пинаева сообщила, что члены «ЕР» в рамках партийного проекта «Народный контроль» уже собрали против пивнушек на первых этажах жилых домов («наливаек» в тексте «антиалкогольного» законопроекта) более 100 000 подписей в разных регионах. В так называемый черный список внесены более 2 000 подобных заведений в разных уголках России. Активисты «Народного контроля» только в Липецкой области в этом году выявили более 80 нарушений, в основном, касающихся продажи спиртного после 21.00. Судами рассмотрены 18 дел о нарушениях административного законодательства. Предприниматели оштрафованы на 540 тысяч рублей.Оксана Глотова, руководитель региональной общественной приемной главы «ЕР» Дмитрия Медведева, сообщила, что на «горячую линию» по «Закону «наливайки» поступило более 30 обращений от жителей Липецка. Горожане жаловались на мини-бары, нетрезвые посетители которых устраивают беспорядки около домов, что очень мешает жильцам первых этажей.- Это - нарушение общественного порядка, ругань, шум. Потеряв человеческий облик, посетители «наливаек» справляют малую нужду у подъездов. На этом нельзя делать бизнес! Но есть риски, что борьба с такими заведениями затронет добросовестных предпринимателей. Поэтому нужно четко в законе прописать требования для помещений по торговле алкоголя в разлив.Дальше члены рабочей группы немного поспорили о том, на каком расстоянии от школ и детсадов должны находиться питейные заведения. Так, представитель областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григорий Жукевич заявил, что федеральное законодательство оставило этот вопрос на усмотрение органов местного самоуправления. По федеральному закону от объектов соцкультбыта табак должен продаваться на расстоянии от ста метров, разливной алкоголь - не менее чем в 50 метров - для точек по торговле разливным алкоголем. С этим поспорил главврач областного наркодиспансера Михаил Коростин. Мол, 50 метров - это ничто! И как, собственно, мерять? От входа в пивнушку до входа в десткий сад? Или от стены здания, где размещен бар, до границы территории того же детсада?Григорий Жукевич сообщил, что его коллеги знают обо всех торговых точках, где ведется торговля алкоголем. По ходу проверок этого года, инициированных еще врио губернатора Игорем Артамоновым, 237 таких объекта торгуют с нарушением законодательства. И штрафы в размере 20-40 тысяч рублей их собственников нисколько не пугают.- Возьмем сеть магазинов «Хмельник». Мы регулярно проводим по магазинам сети рейды. Нами уже составлено более 80 протоколов о нарушениях за три месяца. Все они собственником торговой сети обжалуются. И все же на 800 тысяч рублей собственник оштрафован.Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области Елена Хвенчук рассказала о том, с чем столкнулись специалисты ее ведомства, приходящие в питейные заведения по жалобам липчан, живущих от них по соседству. Проверяющие, как правило, сталкиваются с отсутствием двух обязательных туалетов - мужского и женского. А откуда им взяться, если зачастую пивнушки в жилых домах обустроены в бывших квартирах, переведенных в статус нежилых помещений? Обычно такие помещения сдаются в аренду под пивные, поэтому контролерам Роспотребнадзора трудно найти их собственников. Не знают о том, раздельная ли в таких помещениях канализация, и в управляющих компаниях. Но на бизнесменов-хитрованов нашелся таки болт с винтом. Чиновники нашли взаимопонимание с АО «ЛГЭК - коммунальщики, оказывающие услугу по водоотведению, стали сообщать на запросы Роспотребнадзора о состоянии канализации в бывших жилых типовых помещениях, переделанных под пивбары.- Одно такое заведение, бар «Кружка» на улице Плеханова, мы уже закрыли по суду. В процессе рассмотрения - наш иск по бару «Хмель» на улице Гагарина. В октябре мы закроем в Липецке и Ельце 30 пивных, расположенных на первых этажах жилых домов, - сообщила Елена Хвенчук.По словам Елены Хвенчук, после законодательного запрета на курение внутри любых учреждений посетили питейных заведений стали выходить курить на улицу - как раз под балконы и окна жителей многоэтажек. Но законодательство позволяет закрывать пивнушки, на которые есть жалобы, как раз по причине отсутствия в них раздельной вентиляции. Впрочем, бизнесмены готовы спорить с контролерами: при продаже готовой закуски и тарани такая вентиляция торговым объектам не нужна.В законодательной инициативе «Единой России», уже прошедшей первое чтение, есть указание на то, что зал обслуживания бара или буфета, в которых проводится розничная продажа алкоголя, не должен быть меньше 20 кв.м. Но 20 «квадратов» - это, как резонно заметил представитель областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григорий Жукевич, это «зал однокомнатной квартиры». Кстати, все такие заведения чиновники в свое время закрыли, но в 2017 году на небольших площадях разрешили отрывать точки общепита. Чем и воспользовались предприниматели, торгующие пивом в разлив.Григорий Жукевич сообщил, что за несколько месяцев в Липецке и Ельце закрыты 22 питейных заведения, на которые были жалобы. Еще 40 поменяли свой статус, став реализовывать спиртное в режиме работы магазинов. Представитель прокуратуры области Эльвира Беседина сообщила, что на горячую линию ведомства поступило 130 сообщений о фактах нарушения закона, которые подтвердились в 90 случаях. Соответственно, были включены меры прокурорского реагирования: представления, возбужденные административные дела, иски в суды. Сотрудник УМВД РФ по Липецку Евгений Воронежцев сообщил, что с начала года за употребление на улицах спиртного полицейские составили 715 протоколов, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 383, за мелкое хулиганство - 4,5 тысячи. Впрочем, он же и признал то, что в Липецке до сих пор есть места, где торгуют «паленкой» и самогоном.В заключении заседания главврач ЛОНДа Михаил Коростин обратился к истории. Вот, мол, как было хорошо при царизме: органы власти на местах определяли количество питейных заведений и места их размещения!- Пиво - это напиток праздника. А нам диктуют, что пиво - напиток ежедневный, - огорчился врач.