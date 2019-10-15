В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы

Граффити на высотке по улице Берзина,2 закрасят и закроют керамогранитом в ходе капитального ремонта 20-этажного здания. Ремонт стилобата включили в план ремонта, так как он находится в неудовлетворительном состоянии и небезопасен.

- Решение о том, как будет выглядеть высотка после капитального ремонта фасада, принимали городские архитекторы и эксперты градостроительного совета. Они пришли к выводу, что граффити сохранять не стоит для создание единого архитектурного облика, - рассказали GOROD48 в Фонде капитального ремонта. - Стилобат украсят бежево-коричневым керамогранитом.