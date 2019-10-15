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сегодня, 14:16

В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы

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#граффити #капитальный ремонт
В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы
Граффити на высотке по улице Берзина,2 закрасят и закроют керамогранитом в ходе капитального ремонта 20-этажного здания. Ремонт стилобата включили в план ремонта, так как он находится в неудовлетворительном состоянии и небезопасен. 


- Решение о том, как будет выглядеть высотка после капитального ремонта фасада, принимали городские архитекторы и эксперты градостроительного совета. Они пришли к выводу, что граффити сохранять не стоит для создание единого архитектурного облика, - рассказали GOROD48 в Фонде капитального ремонта. - Стилобат украсят бежево-коричневым керамогранитом.

Граффити на Берзина,2 группа местных художников нарисовала в мае 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рисунок обыгрывал фронтовой снимок, на котором командир поднимал солдат в атаку. Также художники нарисовали орден Отечественной войны и флаг России. 

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Капитальный ремонт фасада высотки начался этой весной. Унылый серый фасад первого в городе высотного здания станет бежевым. Краску нанесут после того, как фасад закончат утеплять специальными блоками. Стоимость работ составляет примерно 10 миллионов рублей.

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#граффити #капитальный ремонт

Комментарии (7)

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Х..

11 минут назад
Давно пора закрыть этого краснопузого комуняку
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Лиза

17 минут назад
Animal planet., алкаши там живут,уже человек 7 упали с высотки по пьяни
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Animal planet.

35 минут назад
Там территория вокруг этого дома как в Сталинграде после бомбежки,вообще странный на этой улице живёт контингент. Нужно что то делать.
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и это правильно

35 минут назад
Вот это правильное решение ! Граффити уже ветхое всё, а керамогранит новенький будет.
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Лучщее архитеуторы страны

46 минут назад
А мою хрущевку тоже керамогранитом облицуют?
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The 411

сегодня, 14:39
Закрасьте в цвет украинского флага лучше. Жильцам многоэтажки точно тогда понравится этот подарок.
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Да уж

сегодня, 14:30
А флаг РОА к какому празднику нарисовали.
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