Общество
сегодня, 14:16
В Липецке закроют граффити в честь 70-летия Победы
Граффити на высотке по улице Берзина,2 закрасят и закроют керамогранитом в ходе капитального ремонта 20-этажного здания. Ремонт стилобата включили в план ремонта, так как он находится в неудовлетворительном состоянии и небезопасен.
- Решение о том, как будет выглядеть высотка после капитального ремонта фасада, принимали городские архитекторы и эксперты градостроительного совета. Они пришли к выводу, что граффити сохранять не стоит для создание единого архитектурного облика, - рассказали GOROD48 в Фонде капитального ремонта. - Стилобат украсят бежево-коричневым керамогранитом.
Капитальный ремонт фасада высотки начался этой весной. Унылый серый фасад первого в городе высотного здания станет бежевым. Краску нанесут после того, как фасад закончат утеплять специальными блоками. Стоимость работ составляет примерно 10 миллионов рублей.
- Решение о том, как будет выглядеть высотка после капитального ремонта фасада, принимали городские архитекторы и эксперты градостроительного совета. Они пришли к выводу, что граффити сохранять не стоит для создание единого архитектурного облика, - рассказали GOROD48 в Фонде капитального ремонта. - Стилобат украсят бежево-коричневым керамогранитом.
Граффити на Берзина,2 группа местных художников нарисовала в мае 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рисунок обыгрывал фронтовой снимок, на котором командир поднимал солдат в атаку. Также художники нарисовали орден Отечественной войны и флаг России.
Капитальный ремонт фасада высотки начался этой весной. Унылый серый фасад первого в городе высотного здания станет бежевым. Краску нанесут после того, как фасад закончат утеплять специальными блоками. Стоимость работ составляет примерно 10 миллионов рублей.
Х..
Лиза
Animal planet.
и это правильно
Лучщее архитеуторы страны
The 411
Да уж