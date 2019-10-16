Происшествия
54 минуты назад
Вердикт присяжных по делу «сокольского мясника»: виновен!
Рустаму Эргашеву, обвиняемому в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность.
Сегодня жюри присяжных заседателей вынесло вердикт по делу об убийстве и расчленении тел Александра и Елены Мартыновых, по которому на скамье подсудимых оказался гражданин Узбекистана Рустам Эргашев. Присяжные единогласно решили, что он виновен в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью») и ч. 1 ст. 244 УК РФ («надругательство над телами умерших») и не заслуживает снисхождения.
Напомним, что жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники.
Под подозрение правоохранителей сразу же попал узбек Рустам Эргашев, недавно купивший дом на этой же улице, тем более, что он пропал тогда же, когда исчезли и Мартыновы. Обыск дома Эргашева по «горячим следам» в сентябре не принес никаких результатов. 5 октября сыщики зашли в дом узбека еще раз и сразу же почувствовали трупный запах. Вскрыв пол, полицейские и сотрудники Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области обнаружили в земляной яме упакованные в полиэтилен части человеческих тел.
Расследованием дела «сокольского мясника» занялась специально созданная следственная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты Следственного управления. В результате розысков Рустама Эргашева задержали в одном из гаражных кооперативов города. Увидев полицейских, Эргашев попытался (безуспешно) свести счеты с жизнью.
После оказания медицинской помощи подозреваемого в убийстве супругов Мартыновых арестовали. В ходе расследования мужчина, которого прозвали «сокольским мясником, заявил о своей непричастности к преступлениям. Его доводы о том, что он ничего не знал, что был в Москве во время убийства супругов Мартыновых следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности. Но окрыленный рядом недавних оправдательных приговоров, вынесенных липецкими судами присяжных заседателей по делам об убийствах, Рустам Эргашев решил попытать счастья в этом виде судопроизводства.
По данным GOROD48, помимо косвенных улик вину подсудимого доказали как свидетели, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, так и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела в один из пакетов, найденных под полом дома подсудимого. Кстати, следы крови его жерств были обнаружены на домашних тапочках гражданина Узбекистана. Сам он, кстати, заявил, что выпроводил своих гостей поздно вечером 23 сентября. Потом, когда почувствовал в своем доме запах разлагающейся плоти, подумал, что где-то под полом сдохла мышь. Узнав из разговоров соседей по улице и публикаций в СМИ об исчезновении супругов Мартыновых, испугался, что его обвинят в их убийстве и стал жить в гараже, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Теперь, после обвинительного вердикта, слово за председательствующей в процессе судьей областного суда Татьяной Фроловой. Ей после назначенного на завтра обсуждения последствий вердикта предстоит вынести приговор подсудимому - санкции инкриминированных Эргашеву статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сам осужденный заявил GOROD48, что будет обжаловать вердикт и последующий приговор в Верховном суде РФ.
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Напомним, что жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники.
Под подозрение правоохранителей сразу же попал узбек Рустам Эргашев, недавно купивший дом на этой же улице, тем более, что он пропал тогда же, когда исчезли и Мартыновы. Обыск дома Эргашева по «горячим следам» в сентябре не принес никаких результатов. 5 октября сыщики зашли в дом узбека еще раз и сразу же почувствовали трупный запах. Вскрыв пол, полицейские и сотрудники Правобережного отдела СУ СК РФ по Липецкой области обнаружили в земляной яме упакованные в полиэтилен части человеческих тел.
Расследованием дела «сокольского мясника» занялась специально созданная следственная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты Следственного управления. В результате розысков Рустама Эргашева задержали в одном из гаражных кооперативов города. Увидев полицейских, Эргашев попытался (безуспешно) свести счеты с жизнью.
После оказания медицинской помощи подозреваемого в убийстве супругов Мартыновых арестовали. В ходе расследования мужчина, которого прозвали «сокольским мясником, заявил о своей непричастности к преступлениям. Его доводы о том, что он ничего не знал, что был в Москве во время убийства супругов Мартыновых следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности. Но окрыленный рядом недавних оправдательных приговоров, вынесенных липецкими судами присяжных заседателей по делам об убийствах, Рустам Эргашев решил попытать счастья в этом виде судопроизводства.
По данным GOROD48, помимо косвенных улик вину подсудимого доказали как свидетели, которые вместе с Мартыновыми отдыхали в доме Эргашева в день убийства, так и результаты генетической экспертизы, подтвердившей наличие следов крови Эргашева на нижней одежде Елены Мартыновой, упакованной вместе с фрагментами ее тела в один из пакетов, найденных под полом дома подсудимого. Кстати, следы крови его жерств были обнаружены на домашних тапочках гражданина Узбекистана. Сам он, кстати, заявил, что выпроводил своих гостей поздно вечером 23 сентября. Потом, когда почувствовал в своем доме запах разлагающейся плоти, подумал, что где-то под полом сдохла мышь. Узнав из разговоров соседей по улице и публикаций в СМИ об исчезновении супругов Мартыновых, испугался, что его обвинят в их убийстве и стал жить в гараже, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Теперь, после обвинительного вердикта, слово за председательствующей в процессе судьей областного суда Татьяной Фроловой. Ей после назначенного на завтра обсуждения последствий вердикта предстоит вынести приговор подсудимому - санкции инкриминированных Эргашеву статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сам осужденный заявил GOROD48, что будет обжаловать вердикт и последующий приговор в Верховном суде РФ.
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